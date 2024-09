Schianto in Autosole, ferita una ragazzina

Uno schianto all’alba. Sull’autostrada delle vacanze, l’Autosole, e ancora una volta sul tratto aretino. È accaduto poco dopo le 5 in Valdarno, lungo la corsia nord. Ferite tre persone e tra queste una minorenne che, fortuntamente non ha riportato conseguenze serie. Le ferite più gravi le ha riportate una donna di 62 anni che nell’impatto ha riportato una serie di traumi. I soccorritori, dopo il primo intervento, hanno deciso il trasferimento in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze. La ragazzina e un uomo di 66 anni sono stati trasportati al pronto soccorso della struttura sasanitaria valdarnese. Alla Gruccia i medici li hanno sottoposti agli accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenute ambulanze della Misericordia di Calstelfranco Piandiscò, insieme all’auto infermierizzata del Valdarno. A chiarire le cause dello scontro saranno gli uomini della polizia stradale di Battifolle che hanno eseguito i rilievi.

L’incidente ha provocato rallentamenti lungo il tratto aretino dell’Autosole in una giornata di traffico intenso tra i vacanzieri che rientrano dalla villeggiatura e le famiglie che invece si muovono per raggiungere i luoghi delle ferie.

L’ennesimo incidente che ripropone la necessità, ormai un’urgenza, della realizzazione della terza corsia lungo il tratto aretino dell’autostrada, l’unico "imbuto" tra le tre carreggiate a Incisa in direzione nord e Orte in direzione sud. E proprio sulla "strettoia" aretina spesso l’Italia resta tagliata a metà.