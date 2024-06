Schianto fra auto, tre in ospedale. Ferito bimbo di un anno: sta bene

MONTEVARCHI

Momenti di paura ieri mattina nel quartiere montevarchino della Ginestra, a due passi dal centro storico, per un incidente che coinvolto due auto ad un crocevia e su una di queste viaggiava anche un bambino di poco più di un anno che, a quanto si è appreso, per fortuna non ha riportato conseguenze di particolare gravità. E’ accaduto attorno alle 13 quando le vetture si sono scontrate all’intersezione tra le vie Pacinotti e Sant’Angelo, non lontano dalla chiesa parrocchiale. Nell’urto sono rimasti feriti i tre occupanti delle macchine, oltre al piccino un quarantanovenne e una donna di 33 anni che sono stati trasferiti all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia in codice giallo.

Immediati e tempestivi i soccorsi perché, non appena è stato dato l’allarme, sono arrivati in pochi minuti sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di viale Cadorna e i sanitari dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est con gli equipaggi delle ambulanze delle Misericordie di Terranuova Bracciolini e Piandiscò che hanno preso in carico i tre protagonisti della disavventura per poi trasportarli al pronto soccorso del monoblocco di vallata per le cure del caso. Il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto spetterà agli agenti della Polizia Municipale del Corpo associato di Montevarchi-Terranuova, incaricati di svolgere i rilievi di legge. Non si esclude che alla base dell’incidente possa essere una mancata precedenza.