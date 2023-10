Schianto con lo scuolabus. Tre studenti in ospedale. Traffico in tilt sulla 71

Erano pronti al primo giorno di una nuova settimana in classe, ma il viaggio a bordo dello scuolabus è stato interrotto da un incidente nel quale sono rimasti coinvolti. Protagonisti, loro malgrado, i bambini che stavano raggiungendo la scuola di Rigutino.

Ieri mattina, poco dopo le 7, il pulmino giallo che accompagna gli studenti alla scuola media nella frazione alle porte di Arezzo, si è scontrato contro un’auto, una Renault Clio. L’impatto è avvenuto lungo la strada regionale 71, all’altezza di Policiano, proprio sulla curva prima di percorrere il tratto in discesa. Ancora da chiarire le cause dello schianto, ma quello che dai primi rilievi della polizia municipale è certo, è che l’impatto tra i due veicoli è avvenuto al centro della strada. Un elemento che farebbe pensare a un’invasione di corsia. è su questo che gli agenti della polizia municipale stanno lavorando per ricostruire non solo la dinamica ma anche per accertare eventuali responsabilità. In quel momento, a bordo dello scuolabus c’erano sei studenti della scuola media Fossombroni, dell’istituto Severi di Arezzo. Lo scontro è stato inevitabile. L’automobilista, un uomo di 65 anni, ha avuto le conseguenze più gravi ma non è in pericolo di vita.

È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato, dove è stato ricoverato. Fortunatamente, niente di grave anche per gli studenti: in particolare tre di loro hanno riportato alcune contusioni, oltre alla paura per essersi ritrovati coinvolti nell’incidente. Nell’impatto, infatti, sono stati sbalzati dai sedili dello scuolabus finendo nel corridoio centrale. Sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso, per accertare la presenza o meno di eventuali ferite. Una decisione dei sanitari a scopo precauzionale: i tre ragazzi sono stati dimessi poco dopo e sono potuti tornare a casa. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca arrivati da Arezzo e da Castiglion Fiorentino un’ambulanza della Misericordia. Presenti anche squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che oltre ai rilievi di legge sull’incidente, hanno dovuto gestire il traffico. Per circa due ore, dalle 8, la viabilità ha subito ripercussioni. Il traffico, particolarmente intenso a quell’ora è stato deviato su un’unica corsia lungo la strada regionale 71. L’effetto immediato ma inevitabile è stato quello di rallentamenti e incolonnamenti. Spetterà alla polizia municipale chiaire come sono andate le cose, anche ascoltando l’automobilista, dopochè avrà lasciato l’ospedale. La regionale 71 continua a essere teatro di incidenti, confermandosi tra le strade più pericolose della Toscana.

Traffico intenso, asfalto dissestato, sebbene nel corso degli anni siano stati realizzati interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di viabilità. Tuttavia, restauna delle vie di comunicazione al centro delle proteste di chi l’attraversa ogni giorno per lavoro o necessità e dei botta e risposta tra esponenti politici.