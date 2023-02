Scherzo di Carnevale finisce in lite tra donne

di Sonia Fardelli

Il vecchio adagio "A Carnevale ogni scherzo vale" non ha trovato poi troppi consensi a Capolona nella kermesse organizzata nel cuore del paese per festeggiare il martedì grasso. Alcuni scherzi tra ragazzini hanno infatti provocato un litigio tra adulti con toni più accesi del solito tanto da richiedere l’intervento della Polizia Municipale. L’episodio, cui sono stati testimoni numerosi cittadini anche loro in piazza per far festa, è avvenuto martedì durante il Carnevale nel centro del paese di Capolona. Un evento al quale tra l’altro hanno preso parte molte famiglie con diversi bambini anche piccoli. Coriandoli, giochi e scherzi per dare l’addio con un po’ di baraonda a Re Giocondo, in uno dei tanti Carnevali che sono ripartiti a pieni giri proprio quest’anno dopo lo stop imposto dal Covid. Tutto sembrava normale fino a che non è esploso un litigio tra una signora ed una ragazza. Sembra che tutto sia nato proprio da scherzi tra ragazzini. Niente di particolare o che non sia avvenuto in qualsiasi altro corso mascherato. Ad un certo punto però la "schermaglia" tra minorenni è degenerata sembra per la reazione un po’ troppo esagerata della mamma di uno dei minorenni. A risponderle per le rime è stata la sorella di uno dei ragazzini. E una parola dietro l’altra sembra che la discussione sia arrivata a livelli tali da dover essere interrotta. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Capolona, che si trovavano sul posto proprio per vigilare che tutto filasse liscio per il Carnevale. Un intervento più preventivo che repressivo, considerate anche le persone coinvolte. I vigili urbani hanno subito tranquillizzato gli animi e riportato la situazione alla tranquillità. Sembra che a scatenare il diverbio tra le due donne siano stati futili motivi. Uno dei ragazzini del gruppo avrebbe spruzzato della schiuma sopra al cibo che un altro stava mangiando, rovinandogli di fatto la merenda. I vigili urbani hanno anche raccolto alcune testimonianze tra le tante persone presenti in occasione del martedì grasso al Carnevale di Capolona. Ma sembra che tutto possa essere ricondotto a scherzi forse un po’ troppo pesanti tra ragazzini che poi alla fine hanno finito per coinvolgere anche gli adulti. Non dovrebbero esserci denunce né da una parte né dall’altra. E adesso che il Carnevale è finito, tutta la vicenda sarà archiviata senza troppi strascichi.