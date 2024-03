Scatta l’operazione Grande Fratello . Telecamere nel quadrilatero caldo

Quelle tute gialle, il camion con la piattaforma aerea non sono passati inosservati negli ultimi giorni. Impossibile non notarli passando da via Petrarca, via Crispi o via Guido Monaco. Operai di una azienda specializzata al lavoro sugli apparati di videosorveglianza che dominano su Piazza Guido Monaco e le arterie stradali che qui confluiscono.

Si tratta della prima parte dell’intervento che si tradurrà in maggiore sicurezza e vigilanza in una delle piazze centrali, interessate da un numero elevato di veicoli in transito nell’arco della giornata, ma anche di un’area che rappresenta uno snodo per chi viene a piedi dalla stazione verso il centro, il cuore della parte vecchia della città. Nello specifico i lavori hanno interessato la sostituzione dei vecchi apparati di videosorveglianza come spiegano da Palazzo Cavallo.

Sono state installate nuove telecamere - per la precisione sette - che permetteranno di monitorare in tempo reale traffico e non solo. Già perchè l’occhio del "Grande Fratello" permetterà di captare eventuali situazioni di pericolo e quindi di aiutare le forze dell’ordine a ridurre ulteriormente i tempi di intervento. Come spiegato anche dall’assessore Alessandro Casi infatti le telecamere, con una risoluzione in hd, saranno collegate alla centrale operativa della polizia municipale. Da qui sarà possibile controllare l’area ed intervenire all’occorrenza.

Una piazza centrale, come detto, e che recentemente ha visto anche alcuni lavori legati al potenziamento dell’illuminazione pubblica che soprattutto in inverno risultava non abbastanza potente, almeno sul lastricato e sui marciapiedi. Di fatto per piazza Guido Monaco si può parlare di un intervento di restyling che tra illuminazione e telecamere mira a rendere maggiormente sicura una zona dove in passato si sono verificati episodi legati all’abuso di alcol, risse e spintoni, in particolar modo tra chi si è appropriato nel tempo delle panchine e di alcuni "spicchi" per trascorrere qui la propria giornata.

Ma le telecamere di nuova generazione sono state installate anche in altre aree limitrofe alla piazza, pronte ad entrare in funzione non appena saranno ultimati tutti gli interventi in programma. Lavori che si intrecciano in tema di sicurezza con quelli nella zona (limitrofa) dei Giardini Porcinai dove anche in virtù dell’appello di residenti e commercianti, e dopo alcuni fatti di cronaca, verranno installati nuovi impianti di videosorveglianza per aumentare la sicurezza nelle aree considerate più calde e soprattutto in prossimità del centro storico.