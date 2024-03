Scaricano gli estintori sulle auto in sosta. Vandali in azione al parcheggio multipiano

Dopo l’ennesima bravata è scattata la denuncia. Siamo al parcheggio in piazza del Popolo. Sabato, alcuni vandali hanno svuotato tutti gli estintori al piano del parcheggio, danneggiando alcune auto in sosta. Una "bravata", con conseguenze anche economiche, che però non è passata inosservata all’occhio delle telecamere poste nella struttura.

Alcuni giovanissimi, stando appunto alle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, si sarebbero introdotti all’interno del parcheggio sotterraneo di piazza del Popolo. Subito dopo si sarebbero diretti agli appositi spazi che contengono gli estintori, dislocati nel parcheggio così come previsto dalla normativa vigente. Dopo averli presi, li avrebbero aperti e ne avrebbero scaricato il contenuto sul pavimento del parcheggio e sulla carrozzeria delle auto in sosta. Così, quando i proprietari sono andati a prendere i veicoli hanno trovato la brutta sorpresa. Adesso gli accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine che hanno accolto la denuncia sporta da alcuni cittadini. Secondo quanto raccontato sui social dal proprietario di una delle auto parcheggiate, l’episodio non sarebbe nuovo nella struttura: "Succede spesso dicono i gestori del parcheggio".