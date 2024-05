Scannagallo: fine settimana di eventi

La Battaglia di Scannagallo rivive in Valdichiana a distanza di 470 anni. Oggi e domani sono in calendario due giornate di iniziative tra Pozzo della Chiana, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana promosse dall’associazione culturale Scannagallo. Una due giorni intensa tra rievocazioni, danze rinascimentali, camminate, spettacoli e presentazioni di libri dove un pubblico di tutte le età potrà vivere una coinvolgente e immersiva esperienza nei fatti storici. Rievocatori di gruppi e associazioni dall’Italia e dall’estero proporranno gli eventi avvenuti nel 1554 in Valdichiana culminati nel successo dell’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici che, sconfitto l’esercito senese, gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. Il cuore dell’evento sarà a Pozzo della Chiana dove verranno allestiti gli accampamenti degli eserciti franco-senesi e mediceo-imperiali che permetteranno di toccare con mano la storia attraverso una fedele ricostruzione di armi, armature, accessori e tradizioni. La zona degli accampamenti ospiterà anche la vera e propria rievocazione della battaglia di Scannagallo. Un ulteriore momento di spettacolo sarà poi previsto anche alle 21.00 con una serata dal titolo "Aspettando la battaglia" che prevederà le esibizioni degli sbandieratori di Monte San Savino e del giullare Messer Lurinetto, le danze rinascimentali, la visita all’accampamento e l’assalto al campo a cura delle compagnie militari. L’"Assalto al castello di Marciano" sarà invece l’episodio rievocato nella mattinata della domenica quando, dalle 10.30, il centro storico di Marciano della Chiana tornerà indietro nei secoli.