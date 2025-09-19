Scadenza domanda online per chi intende sostituire scrutatori già nominati e che rinunciano all'incarico

Arezzo, 19 settembre 2025 – Stanno arrivando a casa degli interessati le nomine degli scrutatori da destinare ai seggi in occasione delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, estratti tra coloro che sono risultati iscritti allo specifico albo aggiornato lo scorso gennaio.

In caso di rinuncia, l’Ufficio elettorale ha a disposizione una “panchina” ad hoc per fare le sostituzioni: un elenco aggiuntivo di elettori, anche non iscritti all’albo suddetto, che invieranno domanda online.

Attenzione però che per quest’ultima il termine sta per scadere: entro le 12:00 di lunedì prossimo. https://www.comune.arezzo.it/novita/elezioni-regionali-di-domenica-12-e-lunedi-13-ottobre-2025-scrutatore-di-seggio-elettorale-0