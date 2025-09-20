Truffa del falso carabiniere. Arrestate dopo la fuga: recuperati 45mila euro

di Claudio Roselli

La truffa del finto carabiniere stava procurando un bottino di 45mila euro in gioielli e di 500 in contanti, fino a quando all’altezza lungo la E45 non sono comparsi i carabinieri. Ne è scaturito un bell’inseguimento con speronamento nel pomeriggio di giovedì, protrattosi fino in territorio umbro e conclusosi con l’arresto delle due audaci donne, una delle quali ancora minorenne, mentre l’altra ha una quarantina di anni: entrambe provengono dalla Campania e non sono parenti.

Colpi messi a segno con la stessa modalità in Emilia Romagna e fine dell’avventura in Valtiberina. Stavolta le città scelte dalle due malviventi sono state Imola e Lugo; la telefonata a casa di due anziane signore nella tarda mattinata dell’altro ieri, spacciandosi per militari dell’Arma e la solita storiella: i figli avevano causato un grave incidente stradale e investito un bambino di quattro anni.

Per impaurirle, avevano poi spiegato che i rispettivi figli erano stati rinchiusi in carcere e che vi sarebbero rimasti a lungo senza il pagamento di una cauzione. Le due vittime, in preda alla preoccupazione, hanno allora eseguito quanto indicato dalle due donne, consegnando quanto di prezioso avevano in casa, ovvero monili in oro per un peso complessivo di 500 grammi e per il già ricordato valore commerciale di 45mila euro, più una somma in denaro di 500 euro in banconote di vario taglio.

A quel punto però, intuendo un qualche cosa di poco chiaro, una delle due donne truffate ha notato la Fiat Panda che si allontanava con a bordo le due truffatrici e ha preso nota, oltre che del modello, anche della targa del veicolo; dopo aver realizzato cosa le era successo, ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri veri, che hanno allertato anche i colleghi, immaginando che le due imboccassero la Orte-Ravenna per tornare a casa.

Intorno alle 14.30, la Panda è stata intercettata vicino allo svincolo sud della città pierfrancescana e allora la pattuglia ha tentato di bloccarla, ma la conducente dell’utilitaria ha premuto sull’acceleratore per darsi alla fuga. L’inseguimento è andato avanti per una trentina di chilometri, fin oltre Città di Castello, dove l’auto dei carabinieri ha affiancato la Panda con le due occupanti, che invece di fermarsi hanno speronato l’auto di servizio senza però impedire che quest’ultima – con una manovra – stringesse l’altra vettura e la costringesse allo stop. La perquisizione personale e veicolare permetteva di recuperare l’intera refurtiva.

Le due autrici del raggiro sono state successivamente riconosciute da una delle due anziane, per cui la maggiorenne veniva tratta in arresto, mentre la minorenne è stata affidata ai servizi sociali; ora dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale davanti al tribunale di Perugia e di truffa alle autorità giudiziarie competenti dei luoghi in cui hanno commesso le frodi.

Intanto, il giudice monocratico del tribunale di Perugia ha convalidato ieri mattina l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori colpi messi a segno con lo stesso modus operandi.