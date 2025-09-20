Area giochi dell’asilo. Taglio del nastro

La scuola dell’infanzia di Castiglion Fibocchi "C’era due volte" ha una nuova area giochi, ampia e inclusiva, dotata di gomma colata anti-trauma. "Durante il periodo estivo siamo riusciti a completare questa importante opera, come promesso, con un investimento complessivo di 35.000 euro, grazie ai fondi di bilancio e a un significativo contributo da parte di Estra" spiega il sindaco Marco Ermini. "La necessità di questo intervento era già emersa a fine della nostra prima legislatura, così abbiamo deciso di inserirlo nel programma di mandato e finalmente è stato realizzato".

Presenti all’inaugurazione Francesco Macrì, presidente Estra, e la dirigente scolastica Verrazzani, "Con lei e con tutto l’istituto Vasari condividiamo una visione comune sull’importanza di creare un ambiente scolastico accogliente, sicuro e stimolante. Tengo a sottolineare l’importanza del rapporto di collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni del territorio e l’istituzione scolastica che, rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri bambini e per lo sviluppo armonico della nostra comunità. Tutti loro hanno gestito con grande impegno e professionalità i tempi di realizzazione, lavorando insieme alla ditta appaltatrice per garantire la fine dei lavori entro la data dell’inizio della scuola, per accogliere nel migliore dei modi i bambini" continua il sindaco.

E intanto "Continuano gli investimenti sul plesso scolastico Ugo Nofri. Nel primo mandato abbiamo investito oltre 1 milione di euro e costante è la nostra attenzione e impegno per la scuola e la formazione dei nostri ragazzi. riteniamo sia importante e fondamentale investire sui giovani poiché sono il futuro della nostra comunità".