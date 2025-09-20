Mattia mantiene le promesse
CronacaArea giochi dell’asilo. Taglio del nastro
20 set 2025
GAIA PAPI
Cronaca
Area giochi dell’asilo. Taglio del nastro

Presenti all’inaugurazione di Castiglion Fibocchi il presidente di Estra Macrì e la preside Verrazzani. .

L’inaugurazione della nuova area giochi per i bambini dell’asilo di Castiglion Fibocchi

La scuola dell’infanzia di Castiglion Fibocchi "C’era due volte" ha una nuova area giochi, ampia e inclusiva, dotata di gomma colata anti-trauma. "Durante il periodo estivo siamo riusciti a completare questa importante opera, come promesso, con un investimento complessivo di 35.000 euro, grazie ai fondi di bilancio e a un significativo contributo da parte di Estra" spiega il sindaco Marco Ermini. "La necessità di questo intervento era già emersa a fine della nostra prima legislatura, così abbiamo deciso di inserirlo nel programma di mandato e finalmente è stato realizzato".

Presenti all’inaugurazione Francesco Macrì, presidente Estra, e la dirigente scolastica Verrazzani, "Con lei e con tutto l’istituto Vasari condividiamo una visione comune sull’importanza di creare un ambiente scolastico accogliente, sicuro e stimolante. Tengo a sottolineare l’importanza del rapporto di collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni del territorio e l’istituzione scolastica che, rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri bambini e per lo sviluppo armonico della nostra comunità. Tutti loro hanno gestito con grande impegno e professionalità i tempi di realizzazione, lavorando insieme alla ditta appaltatrice per garantire la fine dei lavori entro la data dell’inizio della scuola, per accogliere nel migliore dei modi i bambini" continua il sindaco.

E intanto "Continuano gli investimenti sul plesso scolastico Ugo Nofri. Nel primo mandato abbiamo investito oltre 1 milione di euro e costante è la nostra attenzione e impegno per la scuola e la formazione dei nostri ragazzi. riteniamo sia importante e fondamentale investire sui giovani poiché sono il futuro della nostra comunità".

