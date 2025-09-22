Giacomo Gek Galanda, ex capitano della Nazionale di basket, mercoledì a San Giovanni

Arezzo, 22 settembre 2025 – In occasione della Bright Night 2025, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori promossa dall’Università di Siena, l’Associazione Calamita - organizzazione no-profit del Valdarno che promuove lo sport e l’educazione dei giovani, favorendo collaborazione, crescita personale e valori di comunità attraverso progetti, Academy ed eventi sul territorio - ha coinvolto le scuole del Valdarno sul tema “Prendersi Cura”. È stato infatti organizzato un confronto tra docenti, allenatori e dirigenti scolastici, con una tavola rotonda in programma mercoledì 24 settembre alle 17.30 al Centro di Geo Tecnologie in Via Vetri Vecchi a di San Giovanni Valdarno. Ospite d’onore sarà Giacomo Gek Galanda, ex capitano della Nazionale di basket e autore del libro “La mia vita a spicchi”, che insieme ad esperti di varie discipline sportive, affronterà e discuterà il tema della Bright Night 2025, ovvero “Prendersi Cura.

Una parola chiave, essenziale in tutti gli sport”. Parteciperanno Elena Rossi, Docente Attività motorie e sportive, Mauro Chiappafreddo, allenatore di pallavolo B1 femminile, Fernando Poccetti, Docente e allenatore di pallacanestro, Lorenzo Nannoni, istruttore nazionale italiana tennis tavolo e Stacee Bucciarelli, dirigente società pattinaggio a rotelle. Parteciperanno anche Marino Firmani, che condurrà la serata, e Vincenzo Lorenzini della Associazione Calamita.

Il giorno successivo, giovedì 25, al Palazzetto dello Sport di San Giovanni a partire dalle ore 9, gli studenti dell’IIS Varchi di Montevarchi, dell’ISIS Valdarno, dei Licei Giovanni da S. Giovanni e dell’ISIS Vasari di Figline, potranno incontrare e dialogare con Galanda su temi come spirito di squadra, passione, crescita personale e ruolo educativo dello sport, che il campione ha affrontato nel suo libro “La mia vita a spicchi” donato agli studenti. L’iniziativa, che rientra nel programma della Bright Night, mira a valorizzare lo sport come strumento di benessere fisico, crescita personale e sviluppo sociale, portando nelle scuole i valori della collaborazione e del “prendersi cura”.