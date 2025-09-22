Lavori in città, cambiano sosta e circolazione

Arezzo, 22 settembre 2025 – Lavori stradali da lunedì 22 settembre comporteranno con orario continuato fino a sabato 4 ottobre la chiusura al transito veicolare, progressiva e non contemporanea per creare minori disagi, in località San Fabiano all’altezza dei civici 17, 31, 32 e 36 come evidenziato dalla specifica segnaletica provvisoria.
Da martedì 23 a giovedì 25 settembre scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Sant’Andrea a Pigli in corrispondenza del civico 28 per una lunghezza di 20 metri dalle 8:30 alle 17:30.
Da mercoledì 24 a venerdì 26 settembre dalle 8:30 alle 19 sono previsi il divieto di sosta con rimozione, il restringimento della carreggiata e l’interdizione del marciapiede al transito pedonale in via Nettuno dal civico 23 per 20 metri.
Dureranno fino a giovedì 2 ottobre il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in viale Mecenate dall’intersezione con via Caduti sul Lavoro all’intersezione con via XXV Aprile e in via Caduti sul Lavoro dall’intersezione con viale Mecenate al civico 4 in orario 8:30 – 17:30.