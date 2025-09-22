Bright-Night 2025. Gli eventi a San Giovanni

Arezzo, 22 settembre 2025 – “Prendersi cura” è il filo conduttore della Bright-Night 2025, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell’Università di Siena, che torna venerdì 26 settembre con un fitto calendario di eventi ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno. Nella città di Masaccio, le iniziative prenderanno il via già nella mattinata del 26 settembre e proseguiranno per tutto il pomeriggio. In piazza Masaccio e in piazza Cavour saranno allestite postazioni dedicate a dimostrazioni e laboratori interattivi pensati in particolare per i più giovani. L’obiettivo è stimolare la curiosità, promuovere il rispetto per l’ambiente e mettere in luce il legame tra sapere e comunità. Attraverso attività ludiche e dimostrative, con esperienze coinvolgenti sulle tecnologie avanzate, si punterà a diffondere conoscenza e consapevolezza in un’ottica di crescita condivisa, giusta e inclusiva. La giornata vuole così piantare semi di conoscenza che possano alimentare percorsi di sviluppo umano, culturale e professionale, rafforzando al contempo le radici nel territorio grazie alla sinergia tra università, scuole e mondo del lavoro.

Gli eventi di San Giovanni Valdarno sono organizzati dal Centro di Geotecnologie in collaborazione con il Comune e coinvolgeranno le scuole secondarie di primo e secondo grado: IC Marconi, IC Masaccio, IC Dante Alighieri di Cavriglia, i Licei Giovanni da San Giovanni, l’ISIS Valdarno, l’IIS Benedetto Varchi di Montevarchi e l’ISIS Vasari di Figline e Incisa Valdarno. Alla rete partecipano anche diverse realtà del lavoro locale e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha aderito all’iniziativa. Il programma culminerà alle 18.00 nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista, dove la professoressa Antonella Viola sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico. Con lei interverrà il professor Alessandro Pini dell’Università di Siena, per una conversazione a partire dal volume di Viola “La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina”, dedicato al futuro della medicina e alle nuove prospettive della ricerca.