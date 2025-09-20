Lo storico angolo di centro storico. Spazio all’arte contemporanea per rilanciare piazza del Popolo

Dopo due sedi all’estero, LIS10 Gallery sceglie Arezzo per aprire il suo nuovo spazio stabile. Lo fa nel cuore della città, in piazza del Popolo, all’interno dei locali di proprietà dell’Accademia del Regio Teatro Petrarca. Una scelta che non ha soltanto un valore culturale ma anche urbanistico, come sottolinea il presidente dell’Accademia, Carlo Cigna: "Questa apertura porta anche un certo prestigio ad Arezzo perché quella zona, oltretutto, rappresenta sul piano cittadino un momento di riqualificazione dell’area". L’arrivo della galleria si inserisce dunque in una strategia che guarda non solo alla produzione artistica ma anche al ripensamento degli spazi urbani. La presenza di LIS10 in piazza del Popolo diventa un tassello di rilancio per un’area storica e nevralgica, offrendo nuove opportunità di vita culturale e sociale.

Il progetto, nato da un’idea di tre aretini Nicola, Alberto e Gabriele, si fonda su un principio chiaro: la galleria non è soltanto un contenitore, ma un organismo vivo in cui esposizione e produzione si intrecciano. Gli spazi sono stati ridisegnati per essere neutri e flessibili, con percorsi essenziali e materiali semplici. Non è l’architettura a imporsi, ma il funzionamento: l’obiettivo è creare le condizioni per far nascere idee, stimolare il dialogo e offrire tempo e strumenti agli artisti per sviluppare i loro progetti. "Il cuore di LIS10 – spiegano i fondatori – non è l’edificio in sé, ma il modo in cui si lavora dentro. La galleria vuole essere piattaforma di incontro tra artisti, curatori e collezionisti, un luogo dove testare visioni e far crescere progetti, senza modelli rigidi".

Per l’inaugurazione, oggi alle 18, LIS10 ha scelto un doppio percorso espositivo che ne definisce l’identità. Da una parte la collettiva Uno per Tutto: Identità e Struttura, curata da Fabio Migliorati, che propone un’indagine corale su come gli artisti contemporanei si confrontino con le categorie della forma e della costruzione. Dall’altra la personale The Sound of Painting, curata da Alessandro Romanini, che esplora la dimensione sonora e vibrante della pittura come linguaggio aperto e in movimento. Dietro la galleria, oltre agli artisti, ci sono Nicola, Alberto e Gabriele, che curano ogni fase, dall’allestimento alla programmazione. Sono loro a garantire il ritmo quotidiano di LIS10, il lato operativo che tiene insieme l’idea e la pratica.

L’apertura in piazza del Popolo segna così un momento importante non solo per gli appassionati d’arte ma per tutta la comunità cittadina. Lo ribadisce ancora Carlo Cigna: "Non si tratta solo di un nuovo spazio espositivo, ma di un progetto che contribuisce al decoro e al rilancio del centro storico. L’Accademia del teatro Petrarca è lieta di aver reso disponibili i propri locali per un’iniziativa che porta cultura, innovazione e nuove energie ad Arezzo".