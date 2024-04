Sara Marini e Lorenzo Cannelli a Folk Aurora

Torna la rassegna FolkaAurora al Circolo Culturale Arci Aurora di piazza Sant’Agostino e tornano ad Arezzo gli appuntamenti musicali della manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Musicanti del Piccolo Borgo, con la direzione artistica di Silvio Trotta. FolkAurora è arrivata alle sua XVII edizione ed è una delle rassegne aretine annuali dedicate alla musica etnica, world, popolare insieme a EtnicArezzo, e "Pifferi, muse e zampogne". È parte integrante di un lungo progetto ideato e sostenuto dal suo instancabile e appassionato direttore artistico che propone alla città l’ascolto di musica "altra", quella che non passa alla radio o in televisione ma che mantiene intatta nel tempo la forza di raccontare ed emozionare. La diciassettesima edizione si snoda in varie serate accomunate dalla passione di artisti provenienti da geografie musicali e umane diverse testimonianza della vivacità culturale di un mondo non certo in estinzione. Questa sera sabato 27 aprile alle 22 sul palco dell’Aurora ci saranno Sara Marini e Lorenzo Cannelli, finale il 4 maggio con Diesis teatrango/ Musicanti del Piccolo Borgo in "E canto che sono pazzo". Ingresso libero con tessera Arci.