Sansepolcro, zanzare: avviata la campagna comunale di trattamenti larvicidi

Arezzo 16 maggio 2025 – Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che hanno preso il via gli interventi larvicidi sulle caditoie pubbliche del territorio, nell’ambito della campagna estiva di contrasto alla proliferazione delle zanzare.

L’attività, come ogni anno, interessa circa 1000 caditoie stradali, con l’obiettivo di contenere lo sviluppo larvale e limitare la diffusione degli insetti nelle aree urbane. A questi primi interventi seguiranno altri tre trattamenti, già programmati per i mesi di giugno, luglio e settembre, in modo da garantire una copertura costante durante tutto il periodo estivo.

Si ricorda che accanto all’attività svolta nelle aree pubbliche, resta fondamentale l’impegno dei proprietari privati, poiché circa il 70% del territorio comunale è costituito da aree verdi, giardini, cortili, orti e terrazzi ad uso privato, dove possono facilmente formarsi ristagni d’acqua e dunque focolai larvali.

Con l’ordinanza sindacale emanata a fine marzo, si richiamano i cittadini al rispetto delle buone pratiche per la prevenzione, tra cui: Evitare qualsiasi ristagno d’acqua (sottovasi, secchi, contenitori, grondaie o tombini ostruiti); Coprire ermeticamente i contenitori d’acqua per uso domestico; Trattare con appositi larvicidi le zone dove non è possibile eliminare completamente l’acqua stagnante; Mantenere pulite e sfalciate le aree verdi.

La collaborazione attiva della cittadinanza è essenziale per garantire l’efficacia del piano di prevenzione. Solo attraverso un’azione coordinata tra Comune e residenti sarà possibile contenere il fenomeno, tutelare la salute pubblica e migliorare la vivibilità degli spazi urbani durante la stagione estiva.