Ciak si gira a Lucignano: cameo di Alvaro Vitali

Lucignano si prepara ad una importante "invasione" cinematografica. Quasi un mese di riprese, una troupe di circa 20 persone tra tecnici e attori e porterà sul territorio anche nuove opportunità di collaborazione con ballerini, stilisti, artisti di strada e operatori dell’ospitalità e oltre tre quarti delle scene girate nel cuore della città. Il 5 giugno prossimo prenderanno il via le riprese de "Gli Imprevisti 2", atteso sequel del fortunato film diretto da Alessandro Ingrà e Alberto Cavallini, con la produzione di Laura Mileto. Ieri mattina il progetto artistico è stato presentato nella sala del consiglio comunale dal sindaco Roberta Casini insieme ai protagonisti Maura Leone e Alessio Venturini e ai registi e alla produzione. Il film vanta la partecipazione straordinaria di Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia italiana "Siamo felici di ospitare una produzione che punta a valorizzare Lucignano non solo come scenario di bellezza, ma anche come comunità viva e accogliente", ha dichiarato la Sindaca Roberta Casini. Previsto un ampio coinvolgimento di comparse locali e collaborazioni artistiche con il territorio. "Gli Imprevisti 2" è un thriller-poliziesco adatto a tutti, ambientato attorno a un finto concorso di arte varia, tra misteri, colpi di scena e ambientazioni affascinanti: ville antiche, scorci notturni, musei e boschi faranno da sfondo alle riprese. Tra le location confermate, anche il Museo di Lucignano con il celebre "albero d’oro", simbolo della cittadina. Il periodo delle riprese è previsto fino a fine giugno, con possibili estensioni in base alle esigenze di produzione. "Siamo una piccola produzione indipendente, ma mettiamo il cuore in ogni progetto – afferma il regista Alberto Cavallini – e Lucignano ci ha conquistati per la sua bellezza e disponibilità. Girare qui significa anche raccontare l’Italia più autentica, con il contributo prezioso di chi ci vive ogni giorno.

Qui siamo stati messi nelle condizioni, anche logistiche, di poter svolgere al meglio il nostro lavoro". Parla di accoglienza calorosa a Lucignano anche l’attrice Maura Leone, che vanta tante esperienze tv e ora è entusiasta di questa nuova esperienza "che mi vedrà nei panni di una femme fatale, Jennifer". In un film poliziesco non può mancare il ‘bello e dannato’ di turno, interpretato da Alessio Venturini: "Sono un ‘imprevisto’ – dichiara – nonostante la faccia da buono, farò il cattivo. Per me è un’esperienza doppiamente piacevole: già è bello girare un film, poterlo farlo in questo luogo incantevole è straordinario". La.Lu.