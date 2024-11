Sansepolcro unita nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Arezzo, 5 novembre 2024 – Il prossimo 22 novembre, il Comune di Sansepolcro si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, un appuntamento di grande importanza per ricordare, riflettere e agire.

Questa giornata rappresenta un’occasione per la nostra comunità di unirsi contro un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso e che riguarda da vicino ogni strato della società. In collaborazione con Pronto Donna, ASL Toscana Sud Est e i Servizi Sociali dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, l'Assessorato alle Pari Opportunità ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere attivamente tutti i cittadini e dare voce a una causa che richiede l'impegno di ciascuno di noi.

La mattinata inizierà alle 9.30 presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi con la conferenza “Azioni e Parole contro la Violenza di Genere”. Sarà un momento di confronto, guidato da esperti e rappresentanti delle istituzioni. Tiziana Innocenti, Funzionario dell’Ufficio Provinciale Pari Opportunità di Arezzo, interverrà per raccontare le iniziative e le politiche che sono state avviate nel nostro territorio per prevenire la violenza di genere e sostenere le vittime.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare agli studenti delle scuole del comprensorio che sono stati direttamente invitati a prendere parte all’iniziativa. Sarà un’occasione preziosa per informarsi e capire meglio quali strumenti sono a disposizione delle donne e delle famiglie in difficoltà, e come possiamo, tutti insieme, costruire una società più sicura e giusta.

Proprio in supporto a questo tema saranno in Sala anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine per poter rispondere a tutte le domande che i presenti avranno da porre in merito. Preziosa sarà anche la presenza di alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale dei Giovani, sempre sensibili a tematiche di questo tipo.

A seguire, alle 12.15 nel Giardino di San Puccio, si terrà una cerimonia commemorativa presso le Panchine Rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne. Sarà un momento di riflessione e raccoglimento per ricordare Silvia, Katia e Alexandra, le cui vite sono state spezzate dalla violenza.

La cerimonia sarà arricchita dalla presenza del Centro Studi Musicali della Valtiberina, che accompagnerà questo omaggio con un tocco artistico e solenne. “La Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne è molto più di una ricorrenza – sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Valeria Noferi - È un richiamo alla coscienza di tutti noi, per non dimenticare le vittime, ma soprattutto per continuare a promuovere una cultura di rispetto e solidarietà.

Ogni gesto, ogni parola e ogni iniziativa possono fare la differenza. L'Amministrazione Comunale di Sansepolcro invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente, perché solo insieme possiamo combattere e superare la violenza di genere.” Appuntamento al 22 novembre 2024 per condividere questo momento di comunità e di impegno. La presenza di tutti è importante.