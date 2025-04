Sansepolcro: il direttore Marco Torre conclude il tour degli ospedali in Valtiberina

SANSEPOLCRO"Ultimo ospedale visitato in ordine temporale, ma non per importanza". Queste le parole pronunciate dal neo-direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, che giovedì scorso ha concluso in Valtiberina il giro dei 13 presidi sanitari territoriali, incontrando anche i sindaci dei sette Comuni del comprensorio. Il dottor Torre – che era insieme alla direttrice Barbara Innocenti; al direttore della zona distretto, il dottor Giampiero Luatti e all’assessore a sanità e sociale del Comune di Sansepolcro, Mario Menichella – ha potuto fare conoscenza anche con il personale ospedaliero e visitare la struttura. I problemi della Valtiberina, oramai noti, sono stati subito evidenziati: l’assenza del terzo pediatra, il medico di base mancante nella fascia montana di Badia Tedalda e Sestino e le prospettive di un ospedale che soffre la carenza di personale, vedi il numero risicato dei professionisti (due sole dottoresse) nel reparto di medicina. È stata anche chiesta l’indizione di un concorso "Smart-start", così come fatto per il Casentino. Relativamente alla situazione di Badia Tedalda e Sestino, dopo il pensionamento del dottor Enrico Brilli, la richiesta è stata quella di un incremento di ore nel progetto elaborato che coinvolge un gruppo di giovani medici della comunità assistenziale. "A Sansepolcro ho potuto constatare la forte integrazione tra ospedale e territorio, un grande legame alla propria comunità di riferimento - ha evidenziato il direttore nel suo incontro – e poi ho potuto toccare con mano la realtà: ascoltare le esperienze del personale, constatare il grande senso di professionalità e osservare direttamente i reparti è fondamentale per un direttore generale, perchè permette di comprendere meglio le problematiche, stabilire priorità e trovare soluzioni più efficaci. Ascolto e coinvolgimento sono i pilastri della nuova direzione, con uno sguardo rivolto al futuro. Con la Valtiberina si conclude il tour conoscitivo dei nostri presidi; da lunedì inizieremo a lavorare con la nuova squadra". Terminata la visita all’ospedale di Sansepolcro, nel tardo pomeriggio il direttore generale Marco Torre ha raggiunto la sala del consiglio comunale di Palazzo delle Laudi per incontrare i sindaci della Valtiberina.

Claudio Roselli