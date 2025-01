Sansepolcro: completati i lavori per la messa in sicurezza del Cammino di San Francesco

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Il Comune di Sansepolcro comunica il completamento degli interventi di messa in sicurezza di un importante tratto del Cammino di San Francesco, nell'ambito del progetto interregionale “I cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica”, promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Umbria.

Gli interventi, che hanno interessato principalmente il tratto del percorso che attraversa il Comune di Sansepolcro, in particolare presso l’Eremo di Montecasale e lungo il percorso montano verso l’Alpe della Luna, sono stati realizzati con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei viandanti e di preservare il valore storico-naturalistico del sentiero.

Descrizione degli interventi effettuati Le opere hanno incluso: • Stabilizzazione del sedime e protezione dei tratti più ripidi ed esposti. • Installazione di gradini in legno e pietra per agevolare la percorrenza. • Cordoli in legno per il contenimento dei bordi del sentiero. • Consolidamento di piccole frane e cedimenti tramite palizzate in legno di castagno. • Realizzazione di staccionate in legno e corten (acciaio pre-ossidato), in accordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per garantire un’elevata qualità tecnica ed estetica. • Creazione di gradinate in legno per migliorare l’accesso al percorso ciclopedonale del nuovo ponte sul Fiume Tevere. • Collocazione di nuova segnaletica e cartellonistica informativa e descrittiva. • Riprofilatura del sentiero e taglio della vegetazione ingombrante in alcuni tratti.

Interventi in fase di completamento. Nei prossimi mesi è prevista la realizzazione di: • Un nuovo tratto di sentiero lungo la sponda del Fiume Tevere. • La sistemazione del guado sul Torrente Afra, nel tratto montano.

Questi lavori, fondamentali per migliorare la fruibilità del percorso, sono stati progettati e realizzati con la massima attenzione alla tutela del paesaggio e al rispetto del contesto naturale e storico.

Il Cammino di San Francesco rappresenta non solo un patrimonio di fede e spiritualità, ma anche un’opportunità di sviluppo turistico sostenibile per il territorio, che ora potrà offrire ai pellegrini e agli escursionisti un’esperienza di viaggio ancora più sicura e accessibile.