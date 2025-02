Sanseplcro, Narnese rivale di lusso. In attacco rientra bomber Valori

Una bella fetta di stagione che il Sansepolcro si gioca nell’arco di appena quattro giorni lontano dal Buitoni e prima della sosta di domenica 23 febbraio: oggi c’è la tanto attesa partita di Narni e mercoledì prossimo il ritorno della Coppa Italia a Urbania. Occupiamoci pertanto del primo appuntamento, quello pomeridiano delle 14.30 al "Moreno Gubbiotti", dove i padroni di casa della Narnese hanno la ghiotta opportunità di tornare in piena bazzica per la Serie D nella domenica in cui anche il Cannara sogna il primato dalle rive del Trasimeno, in quanto ospite del Castiglione del Lago.

Intanto, nell’anticipo di ieri è finito 0-0 il derby fra Pierantonio e Pietralunghese, risultato non certo negativo per il Sansepolcro. Gli strascichi disciplinari della sfida contro il Cannara continuano a penalizzare la Narnese, anche stavolta orfana dell’attaccante Marchetti, del centrocampista Grifoni e soprattutto del centrale difensivo Ponti, titolare a tutti gli effetti. Il Sansepolcro recupera bomber Valori, che non è cosa da poco, ma deve rinunciare in difesa ancora agli infortunati Tersini e Merciari e nella lista dei convocati non figura nemmeno il portiere Vassallo, che per problemi fisici ha già saltato in settimana l’andata di Coppa. C’è pertanto Vaccarecci, non dimenticando fra i pali l’opzione Mariangioli, che andrà via a fine mese e che può permettere di schierare un sottoquota in meno negli altri ruoli.

Il pareggio interno con l’Ellera ha impedito in extremis ai bianconeri di allungare le distanze in vetta, che sarebbe stata la condizione ideale per presentarsi a questo appuntamento; il tecnico Armillei è comunque rassicurato dal lavoro preparatorio svolto in questi giorni ("Vedo che ci siamo", ha detto) e in effetti nelle sfide di vertice la squadra ha sempre finora risposto "presente", né Gorini e compagni si faranno condizionare dal clima di una piazza calcistica – quella appunto di Narni – che è notoriamente calda, alla pari di quella biturgense. Il Sansepolcro è ben temprato per qualsiasi evenienza, nonostante la difesa del primato solitario si preannunci inevitabilmente più difficile: si tratta quindi di mettere a frutto quella predisposizione tattica che in trasferta ha prodotto risultati anche importanti.

Claudio Roselli