Da Cortona all’Ariston. Jovanotti energia a mille: “Riparto da Sanremo”

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Riparte da Sanremo. Non in gara, anche se ad attenderlo davanti all’Ariston domenica pomeriggio c’era il bagno di folla delle grandi occasioni, lo stesso dei 29 artisti che da questa sera si daranno battaglia sul palco. E lui su quel prestigioso palco riprende da dove aveva interrotto a causa dell’incidente in bici in Sudamerica. Tra le grida entusiaste dei fan, Jovanotti è super ospite della prima serata del Festival, insieme alle cantanti israeliana Noa e palestinese Mira Awad. Da Cortona all’Ariston anticipa il suo tour (che partirà il 4 marzo), Lorenzo Cherubini sul red carpet ha trovato l’abbraccio di tantissimi fan entusiasti, con cui si è fermato per qualche selfie e un paio di autografi. Poi via alle prove con l’orchestra, per uno spettacolo che si preannuncia essere energico e scatenato come suo solito: entra veloce dentro il teatro, saluta da lontano i giornalisti che se lo vedono passare davanti con grandi sorrisi ma senza anticipazioni. Tutto rimandato, promesso, the show must go on e si sa che a Sanremo nemmeno gli ospiti possono farsi attendere, in un programma dai ritmi serrati.

Jova, però, ama stare col pubblico, allora tra una storia su Instagram sul suo nuovo disco - Il corpo umano vol. 1 -, trova tempo per raccontare l’avventura nella città dei fiori. Qualche giorno fa, prima di partire da Cortona in direzione Liguria, aveva postato un reel con in sottofondo il brano Pieno di vita: “Martedì sera celebriamo la passione che ci unisce attraverso la musica. Non vedo l’ora, e @palajovaofficial si avvicina”. Ieri invece ci ha portato con sé “a pranzo a Sanremo” prima delle prove, e poi sulla passeggiata del lungomare, dove ha incontrato l’artista Greg Goya e ammirato l’opera “Mondo a parte“ realizzata da quest’ultimo per il cantante cortonese.

“Siete pronti? Io quasi. Adesso sento che sta montando la marea - ha detto ancora Jovanotti sui social parlando ai suoi followers - Domani sera (oggi, ndr) si va in scena. Ho incontrato qualche collega in giro tra ristoranti e hall degli alberghi e c’è sempre questa atmosferas bella elettrica”. A renderla tale sappiamo che ci penserà anche lui, l’eterno ragazzo fortunato che si diverte a fare musica.