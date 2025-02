Sanità in Valdarno Sandroni al Distretto

È Marzia Sandroni la nuova direttrice facente funzioni della Zona Distretto Valdarno della Asl Toscana Sud Est. Da oggi Sandroni, già direttrice della Zona Distretto del Casentino, assume l’incarico a seguito della scadenza del mandato della dottoressa Stefania Magi, iniziato nel 2022. "Lascio una Zona Distretto - ha sottolineato Magi - in cui, in questi anni, abbiamo cercato di orientarci in modo deciso alla tutela della salute dei giovani e dei più fragili. Sono tanti i progetti messi in campo, grazie alle professioniste e ai professionisti che mi hanno accompagnato in questo percorso difficile a volte, ma sicuramente entusiasmante. Oltre al personale Asl, ringrazio per la grande attenzione e collaborazione dimostrata dai sindaci del territorio. È stato un dialogo quotidiano per cercare di rispondere al meglio ai bisogni di salute della comunità del Valdarno. Ringrazio di cuore le associazioni del terzo settore e tutta la squadra di professionisti del Distretto per il grande lavoro fatto in questi anni, e che continueranno a svolgere con passione e impegno".

Giovedì scorso anche la Conferenza dei Sindaci del Valdarno ha voluto salutare la dottoressa Magi, che si appresta a concludere il suo percorso professionale con il pensionamento. "Un sentito ringraziamento per il suo impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi anni alla guida della zona distretto" è il messaggio rivolto dall’organismo intercomunale a Stefania Magi. La nuova direttrice Sandroni è una professionista con una profonda conoscenza della macchina organizzativa della Asl. Durante la pandemia da Covid-19, ha infatti coordinato la complessa macchina della comunicazione dell’azienda riuscendo ad ottenere ottimi risultati. Dalla sua, una lunga esperienza in ambito sanitario e la conoscenza delle problematiche socio-sanitarie.