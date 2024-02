Sangiovese festival. La tappa in centro

È stata presentata ieri a San Giovanni una due giorni dedicata al nettare di Bacco, che aprirà la primavera sangiovannese. Si terrà infatti il 6 e 7 aprile il "Sangiovese Festival", nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana. In prima fila il Comune, la Confcommercio di Arezzo e Firenze e Ivv Italia, con il patrocinio della Camera di Commercio. Molti gli eventi che saranno organizzati, arricchiti dagli stand dei produttori, che si svilupperanno nella cornice del centro storico. Ci saranno poi postazioni dedicate dove si alterneranno concerti di musica live e conferenze, nei quali esperti si confronteranno su tematiche legate al mondo del vino e del bere sostenibile. Nelle piazze, nei palazzi e in altre location verranno poi organizzati eventi, degustazioni e master class. Un prato di erba vera di oltre 500 metr quadri sarà installato in piazza Masaccio con viti e olivi secolari e verrà realizzata un’area street food con una selezione di foodtruck d’eccezione, prodotti gourmet, degustazioni e cibo di strada. Anche i negozi e le attività del centro cittadino saranno coinvolti nell’evento, preparando vetrine a tema e organizzando iniziative speciali ed iniziative legate al vino.

La manifestazione sarà anche il trampolino di lancio del progetto "Creare un calice da Sangiovese a San Giovanni Valdarno", città culla della lavorazione del vetro, in collaborazione con Ivv Italia e diventerà poi una narrazione corale che partirà dall’origine del nome e dal luogo scelto per la manifestazione. Tra le versioni più accreditate per l’etimologia di Sangiovese, c’è infatti quella secondo cui il nome derivi proprio da "San Giovanni". Una versione racconta infatti che il Sangiovese è l’uva di San Giovanni Valdarno, indicando la valle superiore dell’Arno come luogo di origine del vitigno. Un’altra versione, invece, fa risalire il nome al periodo dell’anno in cui quest’uva germoglia, ovvero fine giugno, quando si celebra la festa di San Giovanni Battista.