SanGiovanni. Corsi di alfabetizzazione digitale

Arezzo, 14 novembre 2024 – A partire dal prossimo lunedì 18 novembre Palomar, la casa della cultura di San Giovanni, offrirà agli utenti corsi di alfabetizzazione digitale, per aiutare a destreggiarsi nell'uso della tecnologia. Una iniziativa che punta a stare al passo con i tempi. La crescita esponenziale del progresso tecnologico e la recente rivoluzione telematica hanno infatti stravolto in modo trasversale ogni ambito ed ogni settore della società. Questo grande cambiamento ha creato un profondo solco generazionale e una gran parte della popolazione si trova disorientata ed esclusa dai moderni sistemi tecnologici, che aziende e pubbliche hanno attivato per qualsiasi tipo di amministrazione richiesta (acquisti on-line, richieste, dichiarazioni, permessi, ecc .). Ogni lunedì' dalle 10 alle 12 e ogni giovedì dalle 14,30 alle 16,30 ii volontari del servizio civile si metteranno a disposizione per corsi di circa un'ora dove imparare a usare pc, smartphone e navigare su internet. Il servizio è gratuito su prenotazione. Per usufruirne basta essere iscritti alla biblioteca o iscriversi al momento dell'incontro.

Gli argomenti delle lezioni sono: “@lla tua Biblioteca puoi” come usare i cataloghi online della rete documentaria aretina, come iscriversi e scoprire MediaLibraryOnLine, un portale tramite cui gli utenti possono consultare quotidiani, prendere in prestito ebook, ascoltare musica e audiolibri ed accedere a molte altre risorse digitali; “Web per tutti” imparare a navigare con Google e le sue applicazioni (Drive, Gmail, Meet, Calendar, Maps…); “A colpi di smartphone” alla scoperta delle applicazioni più utili (WhatsApp, Play Store/App Store…); “Vivere in smart working”: uso delle piattaforme per riunioni online (Zoom, Skype, Google Meet…); “Caro amico ti scrivo…e ti taggo” utilizzare la posta elettronica e i vari social network (Facebook, X, Instagram, YouTube…). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 055-9126303 o scrivere una mail a [email protected]. Sempre nell’ottica di colmare paure e limiti nell’uso della tecnologia e superare il digital divide, sarà presto attivo un ulteriore servizio che la Misericordia ha realizzato in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e che sarà ubicato al piano terra del palazzo comunale, vicino agli sportelli del Punto amico. Si tratta del “Punto digitale facile”, un progetto finanziato dalla Regione Toscana, dove un operatore dedicato, appositamente formato, guiderà il cittadino all’uso corretto degli strumenti tecnologici utili per avvicinare ai servizi della pubblica amministrazione e poterli così sfruttare al meglio. Sarà un servizio aperto a tutti.