Sangiovannese-Poggibonsi: sfida decisiva al Fedini per risalire in classifica

La Sangiovannese riceve al Fedini il Poggibonsi nel quintultimo atto di campionato e per la truppa di Alessandro Deri, complici gli ultimi risultati negativi, non c’è altro obiettivo se non quello di centrare l’intera posta in palio. Lo dice la classifica, lo dice il momento del gruppo che non vince una partita ufficiale dal 26 gennaio - a Trestina per 2-0 - ed è ultimamente incappato in diverse battute a vuoto che hanno compromesso la permanenza in categoria e fatto salire in maniera esponenziale il malumore della piazza, ormai stanca di stagioni di totale sofferenza causa errori macroscopici compiuti in sede di mercato dagli addetti ai lavori. Ma per un bilancio definitivo occorrerà naturalmente attendere l’ultima domenica di campionato, fissata per il 4 maggio, prima di allora dovrà essere riposta massima concentrazione sul rettangolo di gioco per cercare di conquistare il pass utile per giocare ancora una volta nel massimo torneo dilettantistico. Venendo a oggi, due saranno gli assenti: i difensori Vietina, che rientrerà nella trasferta di domenica a Seravezza, e Santeramo che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica. Sugli spalti sarà festa, verrà infatti rinnovato l’ormai pluriennale gemellaggio esistente tra le due tifoserie con tanto di pranzo pre-partita.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SANGIOVANNESE (3-4-1-2): Patata; Chelli, Fumanti, Della Spoletina, Pertica, Nannini, Foresta, Arrighi; Gaetani; Nieri, Rotondo. All. Deri

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Fremura, Borri, Martucci; Cecconi, Valori, Bigica, Mazzolli, D’Amato; Belli, Vitiello. All. Baiano

Arbitro: Naselli di Catania

Massimo Bagiardi