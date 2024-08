Sangiovannese. Luci e ombre in questo pre campionato

Arezzo, 19 agosto 2024 – Lavori in corso. La Sangiovannese perde 3-2 con la Colligiana dell'ex Francesco Mocarelli nell'amichevole disputata ieri pomeriggio allo stadio Virgilio Fedini e suona indubbiamente qualche campanello di allarme in vista dell'avvio ufficiale della stagione. Il pre campionato azzurro è stato infatti decisamente deludente e serpeggia già un po' di malumore tra la tifoseria anche se, è bene ricordare, il calcio d'agosto non è veritiero. Ma ci sono decisamente più ombre che luci e soprattutto segnali che devono essere colti. Tra le problematiche emergono gli svarioni difensivi. Le tre reti dei valdelsani sono arrivate per altrettante disattenzioni e mister Bonura dovrà lavorare molto in quest'ottica. Ci sarà poi da capire se la società interverrà e in che modo per rinforzare la squadra, si parla del possibile arrivo di un centrocampista esperto.

Nell'amichevole di ieri c'è stato un altro problema, la mancanza di concretezza in fase offensiva. Tanti, troppi sono stati gli errori sotto porta commessi dagli azzurri, errori che sarà bene non ripetere quando inizierà la stagione ufficiale. Migliore in campo, per distacco, il neo arrivato Bocci, nota lieta dell'amichevole di ieri. Primo banco di prova importante domenica prossima, quando al Comunale di piazza Casprini arriverà il Terranova Traiana per i preliminari di Coppa Italia. La Sangiovannese ha già incontrato la matricola biancorossa in una delle amichevoli di agosto perdendo per 2 a 1. Domenica però sono in palio punti ufficiali e vedremo se questa settimana ci sarà modo di riflettere sugli errori commessi ieri e sui miglioramenti da apportare. Il campionato infatti è ormai alle porte.