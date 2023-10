Sandrelli, Piccolo e Benvegnù. Stagione svelata

Amanda Sandrelli, Ottavia Piccolo e Paolo Benvegnù presentano la stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino. Accade oggi nel corso di un evento gratuito che si svolgerà in occasione appunto della presentazione della Stagione Teatrale 202324 del Teatro Verdi con la partecipazione di alcuni tra gli artisti in cartellone. Una nuova stagione teatrale che inizia è infatti un momento di festa da non lasciarsi sfuggire. E così a Monte San Savino, in occasione della presentazione della Stagione Teatrale 202324 del Teatro Verdi, curata dal Comune di Monte San Savino, dala Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, l’intero borgo ospiterà oggi domenica 29 ottobre uno spettacolo itinerante aperto a tutti, con partecipazione gratuita.

L’evento, che avrà inizio alle ore 16 con ritrovo presso i Giardini Pensili di Palazzo di Monte, si snoderà tra i luoghi caratteristici di uno tra i borghi principali della Valdichiana e vedrà la partecipazione appunto di Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci, Ottavia Piccolo, Paolo Benvegnù e della Compagnia di Teatro Popolare Il Giogo.

La conclusione, e non potrà essere diversamente, porterà il pubblico dritto in teatro per la presentazione degli spettacoli del prossimo cartellone direttamente dalla voce di Amanda Sandrelli, direttrice artistica del teatro Verdi insieme a Luca Roccia Baldini di Officine della Cultura. Oltre agli interventi dell’Amministrazione Comunale, dell’A.S. Monteservizi e di Ottavia Piccolo, una tra i nomi di punta della prossima stagione, che saranno seguiti dal brindisi inaugurale offerto da Monteservizi. Non solo, in occasione dell’evento speciale per tutti i presenti sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione teatrale a prezzo ridotto. La cittadinanza e non solo è invitata a partecipare. Per informazioni e prenotazioni presso Officine della Cultura – [email protected] – 338 8431111.

A.B.