San Michele d’oro a un "fuoriserie". Sul podio sale Lamborghini. Premio all’imprenditore-visionario

Il Premio "San Michele d’Oro" viene assegnato quest’anno al commendatore Tonino Lamborghini. La motivazione è presto detta: "per la sua la visione di un’azienda che porta la passione e lo spirito dell’Italia sul mercato globale con prodotti unici e distintivi promuovendo lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience". Lamborghini, infatti, è sinonimo, da 44 anni, in tutto il mondo, di Made in Italy promuovendo lo stile e il gusto italiani. Uno spirito senza compromessi, quello di Lamborghini, il cui ingegno italiano, l’intraprendenza e il design, insieme al talento hanno dato vita ad un marchio riconosciuto in tutto il mondo come faro dell’estro italiano, del lusso e dell’esclusività. "Il comitato organizzatore del premio dedicato al nostro patrono – conferma il sindaco Mario Agnelli - ha deciso quest’anno di assegnarlo al Commendatore Tonino Lamborghini, l’erede di una famiglia divenuta famosa in tutto il mondo nel settore meccanico e automobilistico che con le aziende con il celebre Toro che carica, promuove lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience dedicato alla creazione di accessori di lusso, progetti di design, real estate, hospitality e luxury beverages. Sono persone e eccellenze che nascono in Italia e anche per questo rendono unica la nostra Nazione. A noi il compito di non dimenticarlo mai"

La cerimonia di premiazione è in programma il prossimo 3 novembre alle ore 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo. A condurre la serata ci penserà la giornalista Rai Monica Matano. Il premio "San Michele d’Oro" è stato istituito nell’ambito delle politiche di promozione della Città di Castiglion Fiorentino e del territorio e viene assegnato a personalità che si sono distinte per il proprio impegno nei vari campi, tra cui, quello professionale, della promozione delle eccellenze italiane, dello sviluppo economico, dell’arte e della cultura, dello sport e dei diritti umani con concrete iniziative di beneficenza e solidarietà.

Lo scorso anno, il premio è stato conferito al sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, e negli anni, anche è stato conferito al "re" del Cashmere Brunello Cucinelli, al Presidente del Coni Giovanni Malagò, all’attore e regista toscano, Leonardo Pieraccioni e al cantante aretino Enzo Ghinazzi in arte Pupo e al Comandante Gennaro Arma, salito alla ribalta nel 2020 per essere stato l’ultimo ad aver abbandonato la nave da crociera colpita dalla pandemia da Covid19.