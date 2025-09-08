San Giovanni. Tanta gente per il concerto di Mr Cadillac

Arezzo, 08 settembre 2025 – San Giovanni Valdarno ha vissuto una serata intensa e speciale venerdì scorso, segnata dal connubio tra musica, emozioni e memoria collettiva. In Piazza Cesare Battisti, gremita di persone di tutte le età, l’artista sangiovannese Piero Traquandi, conosciuto dal pubblico come Mr. Cadillac, ha festeggiato i suoi quarant’anni di carriera con un concerto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento, organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno e dalla Pro Loco, si è trasformato in un vero e proprio evento comunitario, capace di radunare appassionati, amici, curiosi e tanti concittadini che hanno voluto condividere un traguardo importante per uno degli artisti più amati della scena locale. Molti hanno seguito il concerto dalle prime file, altri affacciati dalle finestre che si aprono sulla piazza, creando un’atmosfera intima e festosa allo stesso tempo.

Sul palco, Traquandi ha proposto un repertorio che ha ripercorso le tappe fondamentali della sua storia musicale: dai brani più amati come Passaggi a Livello, Out the Window, Angelo del Nord Lontano e la sua intensa rilettura di Dance des Sorcières, fino a una selezione di cover internazionali che hanno segnato la sua formazione e influenzato il suo stile. Un viaggio sonoro che ha permesso al pubblico di attraversare quattro decenni di musica, legati da un filo comune: la passione e la sensibilità di un artista che ha sempre saputo restare fedele a se stesso. Durante lo spettacolo non sono mancati aneddoti e ricordi personali, che Traquandi ha condiviso con i presenti, creando un dialogo diretto e sincero con la platea. Tre cambi di scena, pensati per accompagnare i diversi momenti del concerto, hanno aggiunto ritmo e varietà a una performance curata in ogni dettaglio. Tra i presenti anche Enzo Brogi, da sempre vicino al mondo della musica, che al termine ha voluto rendere omaggio al musicista con parole cariche di affetto.

«Con la sua sensibilità limpida e rara – ha scritto in un lungo post sui social – Piero ha trasformato ogni brano in una carezza, ogni accordo in un respiro condiviso. C’era qualcosa di fragile e insieme potentissimo nel suo modo di stare sul palco: la sua umanità, tenera e sincera, arrivava prima ancora delle note. Lunghi applausi, calorosi e liberatori, hanno unito tutti in un abbraccio collettivo: il musicista, i suoi sogni, i suoi amori e ciascuno di noi». Il concerto si è concluso con una standing ovation, lunghi applausi e richieste di bis, a testimonianza dell’affetto che San Giovanni nutre per il suo “Mr. Cadillac”. Una serata che resterà nella memoria della comunità come un momento di festa, condivisione e riconoscenza verso un artista che ha saputo attraversare le generazioni, portando con sé un pezzo di storia della musica del Valdarno.