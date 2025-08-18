La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
San Giovanni. Pubblicato il bando per la preassegnazione di loculi nel cimitero comunale

18 ago 2025

MARCO CORSI
18 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Ci sarà tempo fino al 15 settembre per presentare le domande.

Arezzo, 18 agosto 2025 – L’Amministrazione comunale di San Giovanni ha approvato il bando pubblico per la preassegnazione di massimo due loculi nel cimitero comunale a persone viventi. La possibilità di presentare domanda è riservata ai residenti maggiorenni nel Comune di San Giovanni Valdarno e le richieste saranno valutate in base all’ordine di arrivo. La domanda può essere presentata direttamente dalla persona interessata oppure da un familiare. Il termine ultimo per la presentazione è fissato a lunedì 15 settembre 2025, alle ore 13.00. Le istanze possono essere consegnate a mano presso il Punto Amico, inviate tramite raccomandata A/R o inoltrate via PEC all’indirizzo [email protected].

