San Giovanni. Pubblicato il bando per la preassegnazione di loculi nel cimitero comunale

Arezzo, 18 agosto 2025 – L’Amministrazione comunale di San Giovanni ha approvato il bando pubblico per la preassegnazione di massimo due loculi nel cimitero comunale a persone viventi. La possibilità di presentare domanda è riservata ai residenti maggiorenni nel Comune di San Giovanni Valdarno e le richieste saranno valutate in base all’ordine di arrivo. La domanda può essere presentata direttamente dalla persona interessata oppure da un familiare. Il termine ultimo per la presentazione è fissato a lunedì 15 settembre 2025, alle ore 13.00. Le istanze possono essere consegnate a mano presso il Punto Amico, inviate tramite raccomandata A/R o inoltrate via PEC all’indirizzo [email protected].