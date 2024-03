San Giovanni. La Sala Conferenze di Palomar sarà intitolata a David Sassoli

Arezzo, 18 marzo 2024 – Arriverà a San Giovanni Valdarno il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato per l’evento in programma sabato 6 aprile alle 17,30 a Palomar. La sala grande della Casa della cultura sarà intitolata a David Maria Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino al giorno della sua morte, avvenuta l’11 gennaio 2022, nel corso della IX legislatura. Giornalista, conduttore televisivo e membro del Parlamento europeo dal 2009, ha giocato un ruolo di primo piano nel formulare l’idea di una Europa della solidarietà in grado di promuovere politiche forti ben oltre la sola unione monetaria, con una politica estera e una difesa comuni e in grado di avere un peso a livello internazionale.

Come è stato ricordato, Sassoli ha guidato il Parlamento europeo mostrando solidarietà verso i meno fortunati, fornendo pasti alle associazioni di beneficenza e favorendo la creazione di un rifugio, nei locali del Parlamento, destinato alle donne vittime di violenza. Determinato a trarre insegnamento dalla pandemia, dichiarò di auspicare un bilancio comunitario che investisse sulla ricerca scientifica, evitando «tagli sulla vita degli europei». Per ricordare la sua figura di politico mite ma saldo nei suoi valori e riflettere su temi quali il ruolo e il futuro dell’Europa oggi in un contesto internazionale sempre più denso di conflitti, l’impegno civile dentro e fuori le istituzioni, Giuliano Amato terrà una lectio magistralis dal titolo “La società civile e il nostro futuro europeo. Ricordando David”.

Presidente emerito della Corte costituzionale, Amato è stato più volte parlamentare, ministro degli interni, ministro del tesoro e due volte Presidente del Consiglio. Ha anche presieduto la commissione internazionale sui Balcani nel periodo 2003-2005 ed è stato vice presidente della convenzione sul futuro d’Europa tra il 2002 e il 2003 Ad introdurre il suo intervento sarà primo cittadino di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi che ha fortemente voluto questa intitolazione. “David Maria Sassoli è stato parlamentare europeo per tre legislature e, da ultimo, ha ricoperto la prestigiosa carica di Presidente del Parlamento europeo, ruolo che ha portato avanti ancorato a saldi valori etici e morali quali la solidarietà, l’uguaglianza, la giustizia sociale convinto che ogni sforzo dovesse andare nella direzione di costruire un'Europa veramente unita, dotata di pieni poteri, solidale, baluardo dei diritti in grado di preservare la pace e la civile convivenza dei suoi cittadini, contro i nazionalismi che portano solo guerra e disperazione”, ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno.

“Un uomo appassionato di politica, mite, che ha sempre considerato non negoziabili i valori europei può costituire per le giovani generazioni un esempio, un modello di comportamento da seguire. Da qui nasce l’idea di dedicare a lui la sala conferenze di Palomar Casa della cultura perché questo luogo, che è molto frequentato dai giovani, possa, nel suo ricordo, svolgere a pieno la sua funzione sociale e culturale. Ringrazio il presidente Amato che con gentilezza e disponibilità ha subito accolto la mia richiesta di presenziare a questa iniziativa tenendo una lectio magistralis sull’Europa e sul suo futuro, oggi, quanto mai incerto”, ha concluso il sindaco. Dopo la conferenza di Giuliano Amato, la sala grande di Palomar sarà intitolata a David Maria Sassoli con una cerimonia ufficiale e la scopertura della targa a lui dedicata.