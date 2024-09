San Giovanni. E’ tempo di “Rificolona”

Arezzo, 04 settembre 2024 – Torna la festa della Rificolona a San Giovanni Valdarno con il tradizionale concorso di rificolone e zucche organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il patrocinio del Comune e particolarmente apprezzato dai bambini di tutte le età. “Un appuntamento atteso e sempre molto partecipato – le parole del sindaco Valentina Vadi – che si svolge contemporaneamente a San Giovanni Valdarno e Firenze e che lega il nostro comune, edificato proprio come ‘Terra nuova fiorentina’, al capoluogo di Regione. Ringrazio la Pro Loco per l’organizzazione dell’evento che ogni anno viene arricchito da interessanti attività collaterali”. Si comincia venerdì 6 settembre alle 21,15 in piazza Cavour con lo spettacolo della Scuola Circo Passe Passe dal titolo “Passe partout, nave da crociera”. Un evento dedicato ai bambini ad ingresso gratuito. E’ possibile prenotarsi chiamando la Pro Loco al numero 055 9126268 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] .

Il giorno successivo, sabato 7 settembre, si entra nel vivo della festa. Alle 16,30 appuntamento con il laboratorio di zucche e rificolone in piazza Cavour, a cura del Progetto Cittadini Attivi. Alle 20,45 da piazza Cesare Battisti partirà la sfilata di rificolone e zucche, aperta a tutta la cittadinanza e accompagnata dalla musica del Concerto Comunale che arriverà in piazza Masaccio alle 21,15 circa per la benedizione e la fiaccolata dal campanile. A seguire, si svolgerà il tradizionale concorso di rificolone e zucche in collaborazione con l’Accademia della danza Roberta Serio Asd. Condurranno la serata Alessandro Forni e Giuseppe D’Orsi. Alla gara potranno partecipare 15 rificolone e 15 zucche, le prenotazioni si sono aperte lunedì 26 agosto e termineranno sabato 7 settembre alle ore 18. “Quest’anno, per la prima volta, – sottolinea con orgoglio Giuseppe d’Orsi in rappresentanza della Pro Loco – abbiamo ricevuto richieste di partecipazione al concorso da parte di adulti e di anziani ospiti della casa famiglia Monna Lisa e della casa di riposo di San Giovanni Valdarno”.

La festa della Rificolona nasce a Firenze, quando gli abitanti del contado raggiungevano piazza della Santissima Annunziata, alla vigilia della festa della Natività della Madonna (8 settembre); questi pellegrini rischiaravano il loro cammino con fiaccole e lanterne di vario genere, illuminando anche le strade delle città e rappresentando uno spettacolo per la popolazione fiorentina. I fiorentini che assistevano a questa luminosa “sfilata”, chiamavano le donne del corteo - tipicamente robuste e con goffi abbigliamenti - “fierucolone” e da qui deriva il nome rificolone. Le rificolone erano ispirate alle lanterne dei pellegrini ed erano realizzate con fantocci di carta che rappresentavano le robuste campagnole, a cui veniva applicato un lume sotto la sottana e venivano appese ad una lunga canna e portate in giro per la città. Anche a San Giovanni Valdarno, come a Firenze, la festa della Rificolona ha origini religiose ed è legata all’immagine miracolosa della Madonna delle Grazie e ai festeggiamenti legati alla sua incoronazione. La forma attuale della festa della Rificolona nasce nel secondo dopoguerra, diventando così la Rificolona dei bambini e caratterizzandone l’edizione sangiovannese.