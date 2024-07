San Giovanni. Cinque eventi al Convento di Montecarlo

Arezzo, 17 luglio 2024 – Come avvenne lo scorso anno, anche questa estate 2024 il convento di Montecarlo, sulle alture di San Giovanni, aprirà le sue porte a cittadini e turisti, che potranno assistere - con ingresso libero - a cinque eventi organizzati dalla Fondazione Be.St, in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Astrofili Valdarno, la Federazione Italiana Sommelier e l’associazione Opera Viwa, con il patrocinio del comune di San Giovanni. Iniziative inserite nel ricco cartellone estivo della città del Marzocco. Musica, degustazioni, cultura, racconti per scoprire e riscoprire uno dei luoghi più cari ai cittadini sangiovannesi, carico di storia e di spiritualità. Il primo appuntamento sarà venerdì 19 luglio alle 21 nel chiostro del Convento, con la presentazione di Christian Wolff “Sulle tracce di Hermann Hesse”, artisti contemporanei in Germania.

Si prosegue, giovedì 25 luglio alle ore 17,30, con l’inaugurazione del laboratorio tessile di Angela Giordano, maestra tessitrice. L’insegnante darà dimostrazione del proprio talento al telaio manuale. Chi vorrà potrà provare la tecnica, in vista anche dei futuri corsi già in programmazione. Alle 21 di giovedì 1 agosto, nel chiostro del Convento, il chitarrista austriaco Wulfin Lieske eseguirà anche alcuni brani del suo ricco repertorio. Il concerto è a cura dell’associazione Opera Viwa e del Terre d’Arezzo music festival. Arriviamo poi al 10 agosto. Anche quest'anno, in occasione della notte di San Lorenzo: dalle 20 sarà allestito il rinfresco nel chiostro offerto dalla Fondazione Be.St con degustazione di vini a cura della Federazione Italia Sommelier (al costo di 10euro).

Alle ore 21 nel parco del convento, nell’ambito del Terre d’Arezzo Music Festival, spazio a “Clarinettissimo”, esibizione al clarinetto di Giovanni Lanzini, straordinario e versatile musicista. Segue, alle ore 22, l’osservazione delle stelle con letture a cura delle lettrici volontarie di Palomar e dei Leggomanti e con la guida degli gli esperti del Gruppo Astrofili Valdarno per lo spettacolo delle stelle cadenti. L’Estate a Montecarlo si conclude venerdì 30 agosto alle ore 20,30 con la presentazione del libro di Luciano Gennai “Callas Assoluta”, storia di una voce indimenticabile con ascolto di brani di archivio.

“Siamo lieti – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – che, per il terzo anno consecutivo la proposta degli appuntamenti estivi di San Giovanni sia arricchita dalla pregevole offerta di eventi che si terranno al Convento di Montecarlo. Grazie alla stretta e proficua collaborazione fra il Comune, la Pro Loco, il Terre d’Arezzo music festival e la Fondazione Be.St i cittadini potranno partecipare a concerti, degustazioni e presentazioni in un scenario davvero unico e suggestivo”. “Il Convento di Montecarlo, luogo dello spirito, – ha commentato Lorenzo Berna, Fondazione Be.St. – aspetta tutti per condividere momenti di bellezza e di emozioni”.