Alberto Mattioli
"L'arma" del cinema
27 ago 2025
27 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
  San Giovanni. Acqua di nuovo regolare dopo una giornata intera all'asciutto

San Giovanni. Acqua di nuovo regolare dopo una giornata intera all’asciutto

Ripristinata la situazione dai tecnici di Publiacqua. Una perdita occulta ha messo in grave difficoltà famiglie e imprese.

Squadre di Publiacqua ieri al lavoro

Squadre di Publiacqua ieri al lavoro

Arezzo, 27 agosto 2025 – È tornata alla normalità la situazione a San Giovanni Valdarno dopo i gravi disagi registrati nella giornata di ieri a causa di un guasto alla rete idrica che aveva provocato difficoltà e interruzioni nell’approvvigionamento dell’acqua su gran parte del territorio comunale. Dopo ore di ricerche, nella serata di ieri i tecnici di Publiacqua sono riusciti a individuare il punto della rottura lungo la conduttura situata tra via Spartaco Lavagnini e l’incrocio con via Don Luigi Sturzo. Immediatamente è stato allestito il cantiere e gli operai si sono messi al lavoro per la riparazione della tubatura.

Nel frattempo, l’acqua è stata riaperta inizialmente nella zona nord della città, per poi essere progressivamente ripristinata durante la notte fino al ritorno alla normalità su tutto il territorio comunale. Durante i lavori, il disagio più significativo ha interessato il quartiere Bani, direttamente collegato al tratto di rete danneggiato, mentre negli altri quartieri l’approvvigionamento è stato ripristinato in tempi più rapidi. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile per i cittadini, con rubinetti a secco in diverse zone della città. Per garantire comunque un punto di riferimento alternativo, Publiacqua ha predisposto fin dalla mattina alcune autobotti: la prima collocata in via Costituzione, nei pressi della scuola, e la seconda in piazza della Libertà.

Nel tardo pomeriggio, vista la prosecuzione del disservizio, sono state aggiunte altre due cisterne: una in via Giotto, davanti al supermercato Pam, nella zona Oltrarno. Considerata la complessità della situazione e le difficoltà incontrate nell’individuare con precisione la perdita, l’azienda ha infine deciso di concentrare su San Giovanni tutte le proprie squadre operative, riuscendo così a procedere con la riparazione definitiva e a riportare il servizio idrico a pieno regime.

© Riproduzione riservata