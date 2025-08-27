San Giovanni. Acqua di nuovo regolare dopo una giornata intera all’asciutto

Arezzo, 27 agosto 2025 – È tornata alla normalità la situazione a San Giovanni Valdarno dopo i gravi disagi registrati nella giornata di ieri a causa di un guasto alla rete idrica che aveva provocato difficoltà e interruzioni nell’approvvigionamento dell’acqua su gran parte del territorio comunale. Dopo ore di ricerche, nella serata di ieri i tecnici di Publiacqua sono riusciti a individuare il punto della rottura lungo la conduttura situata tra via Spartaco Lavagnini e l’incrocio con via Don Luigi Sturzo. Immediatamente è stato allestito il cantiere e gli operai si sono messi al lavoro per la riparazione della tubatura.

Nel frattempo, l’acqua è stata riaperta inizialmente nella zona nord della città, per poi essere progressivamente ripristinata durante la notte fino al ritorno alla normalità su tutto il territorio comunale. Durante i lavori, il disagio più significativo ha interessato il quartiere Bani, direttamente collegato al tratto di rete danneggiato, mentre negli altri quartieri l’approvvigionamento è stato ripristinato in tempi più rapidi. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile per i cittadini, con rubinetti a secco in diverse zone della città. Per garantire comunque un punto di riferimento alternativo, Publiacqua ha predisposto fin dalla mattina alcune autobotti: la prima collocata in via Costituzione, nei pressi della scuola, e la seconda in piazza della Libertà.

Nel tardo pomeriggio, vista la prosecuzione del disservizio, sono state aggiunte altre due cisterne: una in via Giotto, davanti al supermercato Pam, nella zona Oltrarno. Considerata la complessità della situazione e le difficoltà incontrate nell’individuare con precisione la perdita, l’azienda ha infine deciso di concentrare su San Giovanni tutte le proprie squadre operative, riuscendo così a procedere con la riparazione definitiva e a riportare il servizio idrico a pieno regime.