San Donato, le strade al buio. Tutto spento vicino all’ospedale. Guasti a raffica da cinque mesi

La strada dell’ospedale completamente al buio. E’ accaduto di nuovo lunedì 12 maggio quando sia via Nenni che la parte di strada di fronte all’ingresso del San Donato sono rimaste senza illuminazione. A segnalare il disservizio è Ivo Brocchi in un video realizzato per Radio Fly, che da cinque mesi a questa parte ai suoi microfoni ne ha fatto una battaglia.

"Non è la prima volta che accade, sono mesi che contattiamo l’assistenza dei lampioni, segnaliamo agli assessori competenti l’accaduto, proprio come fatto lunedì chiamando la polizia municipale", racconta Ivo Brocchi direttore di Radio Fly. E’ lui che si è occupato di documentare personalmente con un video la condizione della strada.

"Mi trovo davanti al Cup dell’ospedale - mostra con le immagini registrate alle ore 22 del 12 maggio - la strada davanti al parcheggio da lunedì 12 maggio è totalmente al buio. E’ andata a fare compagnia a via Nenni che rispetto agli ultimi giorni si è ancora di più oscurata. Siamo totalmente al buio, di fronte a una situazione pericolosa, è buio anche nel semicerchio davanti all’ospedale".

Le uniche luci, denuncia Brocchi, sono le segnalazioni degli alberi, è illuminato l’ingresso all’ospedale ma il resto appare completamente off.

"Siamo veramente alla follia – commenta Ivo Brocchi - è tutto buio, vorrei sapere se qualcuno se ne è accorto. E’ sparito anche l’unico lampioncino nel marciapiede, sto cerando di camminare verso il semaforo ma è difficile. Sono totalmente al buio anche le quattro corsie della strada, sembra sia passato un temporale e sia saltata la corrente in un quartiere".

Le immagini registrate per la trasmissione di Radio Fly, proseguono quando Brocchi cerca di raggiungere il semaforo guadagnando l’ingresso davanti al pronto soccorso.

"Chiamerò la polizia municipale per avvisarli – prosegue - Gli unici fari sono quelli delle auto che passano, è buio anche in via Nenni fino alla rotatoria sulla tangenziale e accanto alla pista degli elicotteri. Unica luce, quella che arriva dal semaforo. La luce ricomincia dall’ingresso del pronto soccorso in poi".

L’illuminazione pubblica riparte quindi verso il quartiere di San Donato nella parte alta di via de Gasperi. La situazione documentata è stata ripresa alle ore 22 di lunedì 12 maggio. Ma non è la prima volta che il quartiere e la zona dell’ospedale restano al buio, tanto che Radio Fly a più riprese ha denunciato la situazione e il pericolo per i passanti. Siano questi pedoni, ciclisti o auto.

"Il problema va avanti da metà dicembre 2024 – spiega il direttore dell’emittente aretina - ma fino a lunedì sera era limitato al tratto di marciapiede e alla strada che va dalla pista degli elicotteri fino all’ingresso del San Donato, che in 5 mesi è rimasto al buio tante volte". Radio Fly per voce di Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri, ha denunciato a più riprese anche i tempi di ripristino troppo lenti.

"Le strade per legge devono essere illuminate, inoltre la sera alle 21 l’ingresso principale dell’ospedale viene chiuso e chi esce deve passare dal pronto soccorso e arrivare al parcheggio multipiano percorrendo una strada del tutto al buio.

Lunedì l’area rimasta senza luce era più vasta del solito, comprendeva la zona di via Giovanni XXIII, via Nenni e metà via de Gasperi, forse per un guasto più grande. Passare di qui a piedi è pericoloso e la cosa che fa arrabbiare è che il problema va avanti da cinque mesi ormai. A restare al buio anche un tratto di pista ciclabile".