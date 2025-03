Salute, le regole per stare bene. Come prevenire malattie e stress

Corretto stile di vita vuol dire curarci...in tutti i sensi. Giovedì 20 febbraio la nostra scuola ha avuto l’occasione di accogliere la dott.ssa Maria Pia Rosito, alla direzione della U.O.S.I. dell’ Oncologia di Bibbiena.

L’incontro è stata un’ottima occasione per riflettere insieme su cosa vuol dire prenderci cura della nostra salute. La dottoressa ci ha spiegato che il nostro corpo è come un’orchestra: gli organi e le cellule sono i musicisti che suonano diversi strumenti e devono seguire le indicazioni del nostro cervello, che è come il direttore d’orchestra.

Se uno dei nostri organi non funziona bene, si rompe questo equilibrio e la musica prodotta dell’orchestra non è armoniosa, quindi vuol dire che c’è qualcosa che non va e potremmo ammalarci.

Ma come evitarlo ? Ecco alcuni consigli utli per un corretto stile di vita.

Cura l’alimentazione: bisogna fare tre pasti principali al giorno, colazione, pranzo e cena, e in più due spuntini.

Mantieniti idratato: bevi almeno due litri di acqua al giorno.

Mantieniti attivo: camminare almeno un’ora al giorno tutti i giorni e fare sport 2-3 volte a settimana, ma attento a non esagerare, potresti perdere troppi zuccheri e stare male.

Fai controlli di routine.

Dormi: non è una perdita di tempo, servono almeno 8 ore di sonno...quindi vai a letto presto!

Controlla l’esposizione al sole: il sole fa bene, ma metti la crema solare anche in inverno, oppure potresti avere danni alla pelle.

Stai lontano da alcool, fumo e droga: informiamo i ragazzi che vengono spinti ad avvicinarsi a questo mondo dagli amici, dai social o dalle tendenze che tutto questo è dannoso per la nostra salute.

Allena la mente: leggi, scrivi, spegni la tv! Siamo figli della tecnologia e usiamo troppo spesso e per troppo tempo tablet, telefoni e pc. Fanno male? Si, possono causare gravi danni al nostro corpo: problemi di vista, postura scorretta, distruzione dei neuroni, problemi di concentrazione e bassa qualità del sonno.

Come evitare tutto ciò? Bisognerebbe usare tablet, telefoni e pc massimo per due ore al giorno, mantenere i grandi schermi, come quelli della tv, a distanza dagli occhi per evitare che si affatichino e non usare questi dispositivi prima di dormire.

Come diceva Ippocrate il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato, sempre.