Salute cardiaca. Tre giornate di screening

Tre giornate di screening gratuito sulla salute cardiaca per gli over 65. Sono in programma a Camucia grazie ad un lavoro congiunto tra la Fondazione Longevitas, la Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, il Calcit Valdichiana e il patrocinio del Comune di Cortona. L’appuntamento si svolgerà al Centro Aggregazione Sociale di Camucia dal 19 al 21 maggio. Il progetto "Prevenzione cardiologica di Comunità in Val di Chiana Aretina" è stato realizzato da Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Anziani 2025. Nelle giornate di screening è prevista la somministrazione di un questionario anamnestico finalizzato a inquadrare la storia clinica del paziente. I pazienti saranno sccessivamente sottoposti a visita cardiologica, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. In tutte le attività è prevista la partecipazione attiva degli studenti del corso di laurea in infermieristica e in cardiologia dell’Università di Firenze. Sono già oltre 150 le persone prenotate all’iniziativa. L’obiettivo del progetto è stimare la prevalenza e la gravità delle principali patologie cardiache diffuse nella popolazione anziana, quali fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e malattie valvolari, favorendo l’identificazione precoce di problemi non diagnosticati. L’iniziativa coinvolgerà gli over 65 di Camucia, Cortona e delle aree limitrofe e costituisce una nuova tappa di un percorso più ampio, destinato a estendersi in altri contesti territoriali. "Progetti come questo sono fondamentali per intercettare in tempo patologie spesso silenti, migliorando la qualità e l’aspettativa di vita delle persone anziane- dichiara Eleonora Selvi, Presidente della Fondazione Longevitas - e riducendo al contempo i costi sociali e sanitari associati a diagnosi tardive, ospedalizzazioni e aggravamenti clinici. È indispensabile che la prevenzione cardiologica diventi parte integrante delle politiche pubbliche per l’invecchiamento attivo".