Salute cardiaca. Screening gratis per gli over 65

Prosegue fino a domani l’iniziativa di screening sulla salute cardiaca per over 65 al Centro aggregazione sociale di Camucia. Il progetto "Prevenzione cardiologica di Comunità in Val di Chiana Aretina" è stato realizzato da Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Anziani 2025 con un lavoro congiunto tra la Fondazione Longevitas, la Società italiana di Cardiologia geriatrica, il Calcit Valdichiana e il patrocinio del Comune di Cortona.

"Le patologie cardiache rappresentano una minaccia significativa per la salute, in particolare della popolazione ultra sessantacinquenne, per la quale prevenzione e diagnosi precoce risultano fondamentali", confermano gli organizzatori. Nelle giornate di screening è prevista la somministrazione di un questionario anamnestico finalizzato a inquadrare la storia clinica del paziente. I pazienti vengono successivamente sottoposti a visita cardiologica, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. In tutte le attività è prevista la partecipazione attiva degli studenti del corso di laurea in infermieristica e in cardiologia dell’Università di Firenze.

"L’obiettivo del progetto è stimare la prevalenza e la gravità delle principali patologie cardiache diffuse nella popolazione anziana, quali fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e malattie valvolari, favorendo l’identificazione precoce di problemi non diagnosticati", confermano ancora gli organizzatori. Hanno già aderito 150 persone. "Siamo molto contenti di partecipare a questo progetto - conferma il presidente del Calcit Massimiliano Cancellieri - che rispecchia in pieno la missione della nostra associazione".