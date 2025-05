Strade cittadine più sicure. Il piano delle asfaltature arriva anche nelle frazioni

Più sicurezza sulle strade del territorio montevarchino. Il Comune amministrato da Silvia Chiassai Martini ha ufficialmente affidato alla società Valdarnostrade, l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale in alcune punti delle frazioni tra cui via Rendola e via di Caposelvi o nella centralissima via Ammiraglio Burzagli cercando, così, di venire più incontro possibile alle esigenze della popolazione che, a più riprese, aveva chiesto di poter rimettere più in sesto possibile determinate arterie stradali molto trafficate nel corso della giornata. L’intervento, previsto per l’anno 2025, ha un valore complessivo di poco superiore ai 59 mila euro ed è stato assegnato attraverso affidamento diretto sulla piattaforma regionale START, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici. La decisione è stata presa tenendo conto della necessità di intervenire con tempestività ed economicità sulle sedi stradali e sui marciapiedi, assicurando il mantenimento delle condizioni di sicurezza della viabilità urbana. La procedura ha rispettato i principi di rotazione, trasparenza e qualificazione della ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, che ha dimostrato il possesso di tutti i requisiti tecnici, professionali e di regolarità contributiva richiesti oltre che dall’amministrazione comunale anche dalla normativa vigente.

Stando a quanto riporta la determina dirigenziale, firmata dall’architetto Nicola Serini, dirigente del Settore Lavori Pubblici, con il supporto tecnico dell’ingegnera Francesca Minotti, responsabile del servizio "Infrastrutture e mobilità", il contratto stipulato tra le parti prevede che i lavori dovranno essere conclusi entro 90 giorni dalla consegna, una penale giornaliera per eventuali ritardi pari all’1 per mille dell’importo contrattuale (fino a un massimo del 10%), il pagamento in un’unica soluzione a lavori conclusi (con possibilità di anticipi) e la competenza esclusiva del Foro di Arezzo per eventuali controversie che potrebbero nascere o in corso d’opera o al termine di quanto realizzato. Questa spesa rientra nel piano esecutivo di gestione approvato per il triennio 2025-2027, ed è coperta con risorse già stanziate al capitolo "Manutenzione straordinaria viabilità". Gli oltre 59 mila euro saranno così ripartiti: 47 mila per i lavori (di cui 12.925 euro per manodopera), 1.950 euro per costi della sicurezza, 10.769 euro per IVA assieme ad altri 979 euro per spese tecniche. Un provvedimento, questo, grazie alle quale l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno a mantenere in buono stato non soltanto le strade del capoluogo ma anche quelle dell’immediata periferia. Come, a esempio, sempre nella strada che porta a Caposelvi, i 530 mila euro stanziati per risolvere il problema della frana che ha causato non pochi disagi ai residenti o ai semplici automobilisti di passaggio. Tutti lavori che, col tempo, consegnerà una viabilità sempre migliore a tutta la cittadinanza.