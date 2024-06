Sale la febbre da Palio. I tre rioni pronti alla sfida. C’è attesa per la madrina

E’ stato il Rione Cassero ad alzare la coppa al torneo di calcio a 7 tra i Rioni di Castiglion Fiorentino. I biancazzurri si sono imposti sui verdearancio del Terziere di Porta Fiorentina: 2 a 1 il risultato finale, con le reti decisive di La Ferla e Bassini. Un torneo molto sentito dalla comunità castiglionese anche perchè fa un po’ da apripista alla settimana paliesca che culminerà domenica prossima, quando si correrà il palio dei Rioni in Piazza Garibaldi. E poi quest’anno la vittoria ha un sapore in più perchè a patrocinare la competizione sportiva c’è il logo della Lega di Serie B, come era stato anticipato anche in Campidoglio un paio di settimane fa.

Ma insomma, adesso i rionali metteranno da parte il pallone perché la loro testa è soltanto alla corsa di domenica 16 giugno che prenderà il via alle ore 19. Come da tradizione si sfideranno nella corsa "in tondo" i tre rioni: Rione Cassero, Porta Romana e Terziere di Porta Fiorentina, che l’anno scorso ha messo la freccia aggiudicandosi il quindicesimo palio. Un passo indietro sono rimasti i biancoazzurri e i lupacchiotti che quest’anno ce la metteranno tutta per pareggiare i conti. Sarà una bella sfida e a dare un carattere di unicità all’edizione 2024 c’è il fatto che le "quote rosa" sono in maggioranza con due vertici al femminile contro uno. Si tratta di Gloria Castellucci, priore del terziere di Porta Fiorentina, eletta anno scorso e oggi al suo primo palio e Lucia Casagni, alla guida dei giallorossi. Il vertice del Rione Cassero è invece Michele Falomi che dopo la vittoria della gara musici e sbandieratori del 18 maggio e la vittoria al torneo di calcetto non può che puntare alla tripletta, aggiudicandosi il cencio del Palio 2024. Ci sarà una "madrina" anche quest’anno? E’ molto probabile di sì ed è nell’ordine delle cose che la testimonial dell’edizione 2024 verrà presentata giovedì alle 12 nella sala San Michele del Palazzo Comunale quando è in programma la conferenza stampa del Palio dei Rioni, durante la quale verranno annunciate le ultime novità. Sempre giovedì 13 giugno, dalle 18 alle 21, alla sede della Proloco di Castiglion Fiorentino in piazza Risorgimento, inizierà la vendita dei biglietti per il Palio dei Rioni. Ogni persona potrà acquistare al massimo due biglietti. I soci della Pro Loco, presentando la tessera 2024, potranno accedere all’acquisto di due biglietti in più.