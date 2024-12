Sacra rappresentazione. Tutte le date per ammirarla

Un magico presepe in un luogo magico, un colle che domina Montevarchi. A partire dall’8 dicembre sarà di nuovo in funzione, per tutto il periodo natalizio, a Montevarchi, il presepe meccanico dei Frati Cappuccini, che dopo un lungo periodo di assenza, è stato riattivato da alcuni anni, grazie al lavoro di un gruppo di volontari, capitanati dal dottor Carlo Borghi. Un lavoro certosino, che ha consentito di riportare in auge una antica e bella tradizione. Il Presepe, davvero suggestivo, è collocato nel suo luogo originario, la Chiesa dei Cappuccini, da sempre uno dei simboli della città. Ecco gli orari per la visita del presepe: prefestivo, dalle 15 alle 18 - festivo, dalle 10 alle 12 (pausa pranzo) e pomeriggio dalle 15 alle 18. Quando non c’è la santa messa la mentina la chiesa rimane aperta solo il pomeriggio 15 alle 18. I Cappuccini sono un luogo molto caro ai montevarchini. Un tempo sede del convento dei frati francescani, adesso ospita una comunità. C’è poi una chiesa storica, dove ancora oggi si tengono le celebrazioni religiose.