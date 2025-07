Sabato la partenza dei saldi estivi. Tornano notte bianca e isola pedonale

Partono sabato 5 luglio i saldi estivi e in concomitanza con uno degli appuntamenti più attesi, tornano la notte bianca del commercio e l’isola pedonale. Appuntamento con lo Shopping sotto le stelle, per celebrare l’inizio dei sessanta giorni di svendite estive con una notte che unirà acquisti a prezzi ribassati, ma anche spettacoli, gusto e intrattenimento. Obiettivo attirare quanti più clienti possibili intorno ai negozi e lanciare la maratona dello shopping. Magari approfittando anche delle presenze del primo weekend del mese e della Fiera Antiquaria. L’appuntamento è per sabato 5 luglio a partire dalle 17, con un programma ricco di eventi che accompagneranno cittadini e turisti fino a mezzanotte tra le vie del centro storico di Arezzo.

La regia dell’iniziativa è come sempre di Confcommercio Firenze-Arezzo, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Banca Popolare di Cortona e Pancar Arezzo. La notte bianca dello shopping aretino arriva quest’anno alla sedicesima edizione e coinvolge oltre 300 attività tra negozi, locali e pubblici esercizi. Tutti pronti a partecipare con aperture straordinarie, ma anche promozioni dedicate e allestimenti particolari. Nel centro storico, reso completamente pedonale per l’occasione, si potrà passeggiare ma anche cenare all’aperto, ascoltare musica e fare shopping approfittando dei primi ribassi stagionali e dell’ampia scelta in termini di assortimento, taglie e colori garantita dai giorni di partenza. La presentazione dello Shopping sotto le stelle è avvenuto da No Sugar Please in Corso Italia 60. "Shopping sotto le stelle – spiega il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo, Catiuscia Fei – è molto più di una serata di saldi. È un’esperienza collettiva che trasforma lo shopping in un momento di incontro, scoperta e socialità. In un contesto economico complicato come quello attuale, queste occasioni diventano strategiche per sostenere i negozi di vicinato, che rappresentano un valore umano e urbano insostituibile. Ma la notte bianca è anche intrattenimento, con un’offerta capace di soddisfare pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani, dai curiosi ai turisti".

Piazza Sant’Agostino ospiterà la Notte dei Colori con oltre duemila palloncini luminosi da tenere in mano che danzeranno a tempo di musica in un’atmosfera magica firmata da Tserve Arezzo Balloon Art e Conad, immancabile poi la colonna sonora di Enzo Scartoni. In piazza San Jacopo dalle otto di sera a mezzanotte spazio invece al ritmo e alla festa latina di Salsa Na Mà con un saggio di ballo a cielo aperto ed esibizioni, balli di gruppo e coinvolgimento del pubblico. Danza anche in via Roma (chiusa al traffico così come via Crispi) con gli spettacoli della Dream Dance Academy all’altezza dei Portici.

"Shopping sotto le stelle si conferma uno degli eventi clou dell’estate – dice l’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo, Simone Chierici - capace di coinvolgere migliaia di persone e di portare benefici a tutta la filiera del commercio e della ristorazione. Come amministrazione siamo felici di sostenere appuntamenti come la notte bianca, capaci di generare indotto e tanto sano intrattenimento. Sabato 5 luglio, inoltre, sarà anche il giorno della Fiera Antiquaria: Arezzo si farà trovare pronta, accogliente e piena di vita ai tanti turisti che arriveranno nel primo weekend di luglio."