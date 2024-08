Sabato al Matteini amichevole tra Terranuova Traiana e Sangiovannese

Arezzo, 01 agosto 2024 – A Terranuova Bracciolini c'è grande attesa per il ritorno al calcio giocato, anche se soltanto amichevole. 48 giorni dopo aver conquistato la promozione in Serie D grazie all’1-1 del 16 giugno scorso con il Giulianova, i biancorossi sono tornati a distanza di un anno nel massimo campionato dilettantistico a livello nazionale. Si preparano così a riaprire le porte dello stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini. Sabato prossimo, 3 agosto (calcio di inizio ore 21, ingresso settore unico 10 Euro), in riva al Ciuffenna sarà la prima uscita stagionale precampionato per Terranuova Traiana e Sangiovannese. I ragazzi di Becattini, dopo i test psicofisici della scorsa settimana, si apprestano a completare la prima settimana di preparazione atletica che si chiuderà per l’appunto con il test-match contro la compagine guidata da mister Bonura. Sarà solo calcio d’agosto, ma resta pur sempre una partita tra città confinanti, che potrà fornire le prime indicazioni dopo 7 giorni di lavoro.

Tra le due compagini due soli precedenti ufficiali legati alla stagione 2022-2023: la prima in Quarta Serie per il Terranuova. All’andata, il 27 novembre 2022 (tredicesima giornata) finì 1-1: vantaggio terranuovese con Andrea Massai al 15’, pareggio sangiovannese 10 minuti più tardi con Boix su rigore, davanti ad un’ottima cornice di pubblico, circa 800 presenti, con l’omaggio a Gil De Ponti, ex giocatore e bandiera di entrambe le società, che fece da preludio al match. Al ritorno, il 6 aprile 2023 (quintultima di campionato), il Terranuova compie l’impresa sbancando 2-0 il Fedini grazie alla doppietta di capitan Alessio Sacconi in gol al 10’ del primo tempo su rigore e al 20’ del secondo tempo. Al termine della stagione Sangio salva per la migliore classifica avulsa sul Grosseto (sestultimo), costretto ai playout al pari del Terranuova (terzultimo). Proprio la peggiore posizione in classifica condannò i terranuovesi alla retrocessione in Eccellenza, dopo aver pareggiato 0-0 d.t.s. il match giocato a porte chiuse sul neutro de Le Due Strade di Firenze contro i maremmani. Il team di mister Marco Becattini tornerà in scena il 9 agosto allo stadio dei Pini di Foiano della Chiana al termine di una settimana, la prossima, fatta tutta di doppie sedute. Sia il Terranuova Traiana che la Sangiovannese inizieranno la stagione ufficiale con la Coppa Italia del 25 agosto.