Sabato a Levane sarà inaugurata una nuova area giochi inclusiva

Arezzo, 19 luglio 2023 – Sarà inaugurata sabato prossimo la nuova area giochi inclusiva nei giardini di via Napoli a Levane, nel comune di Montevarchi. Taglio del nastro alle 18, nel corso dei festeggiamenti del Perdono, alla presenza del Sindaco Silvia Chiassai Martini. L’amministrazione ha infatti partecipato al bando “Ri-generazione Toscana”, promosso dal Consiglio regionale, per l’acquisto di attrezzature fruibili da tutti i bambini. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di circa 11.200 euro, rispetto al tetto massimo previsto di 15.000 per ogni proposta, con altri 3000 euro circa aggiunti dal Comune, per l’installazione di una doppia altalena, una torretta, una casetta singola, un gioco a molla inclusivo, un tavolo da pic-nic con sedute accessibili, tutti delimitati da una pavimentazione antitrauma.

“Ringrazio il Consiglio regionale della Toscana – afferma il Sindaco – in particolare il vicepresidente Marco Casucci per l’attenzione rivolta ai Comuni e ai cittadini, a seguito di un momento storico post pandemia per il quale è stato utilizzato l’avanzo di bilancio del Consiglio per dare risposte alle richieste delle comunità. Investire sulla socializzazione dei bambini è un segnale importante per guardare al futuro. Montevarchi ha scelto di presentare un progetto di inclusione nelle aree verdi pubbliche, in base alla linea 4 del bando “Ri-generazione Toscana”, riguardante i bambini con disabilità in modo che tutti possano stare insieme all’aperto e condividere i giochi. Una inaugurazione che per noi rappresenta una continuità avendo già realizzato il primo parco giochi inclusivo in piazza della Repubblica. Oggi possiamo dire che, abbiamo concretizzato a Levane un ulteriore risultato pensando al sorriso e allo svago dei più piccoli”.

Un’area inclusiva, sempre a Levane, era stata inaugurata nel febbraio scorso all’interno del Parco Fluviale. Un progetto realizzato grazie al contributo regionale di oltre 11.000 euro ottenuto tramite il Bando “Rigenerazione Toscana”, cui aveva partecipato questa volta il Comune di Bucine. Uno spazio ludico in cui tutti i bambini possono giocare, muoversi, divertirsi e interagire tra loro nella piena sicurezza. La mancanza di barriere architettoniche e l’installazione di giochi inclusivi permette oggi anche a bambini con disabilità, di fruire di un’area gioco all’aperto.