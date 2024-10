"Ruote nella Storia" verso l’edizione record. Collezionisti alla scoperta del territorio

Cortona è pronta ad accogliere il rombo delle auto che domenica attraverseranno la Valdichiana per il sesto raduno di auto storiche "Ruote nella Storia", promosso da Aci Storico ed organizzato dall’Automobile Club di Arezzo, che quest’anno ha scelto la città etrusca per l’atteso evento. Sono già sessanta i mezzi, (con oltre venti anni di storia alle spalle, di proprietà di soci Aci), iscritti per partecipare al raduno. "Ma ci attendiamo altre iscrizioni, lo scorso anno, quando fece tappa a Castiglion Fiorentino, arrivammo a 100" spiega la direttrice Aci Arezzo, Silvia Capacci. "Un raduno che vuole presentare i veicoli e dire grazie ai collezionisti, ma anche far conoscere il territorio in un’ottica di promozione" spiega il presidente Aci Arezzo, Bernardo Mennini. "E quale miglior città se non Cortona, in grado di parlare di arte e cultura" ha detto il sindaco Luciano Meoni. "Siamo entusiasti di questa iniziativa che dà lustro alla nostra città". Sarà una giornata ricca di appuntamenti. Dopo il raduno alle 8.30 in piazza Garibaldi, inizierà con una colazione di benvenuto, e poi alle 10 pronti per la partenza. La carovana effettuerà il giro turistico lungo le strade della Valdichiana con destinazione Foiano, dove ad attendere i piloti ci sarà una suggestiva visita delle opere dei Della Robbia. Alle 12.15 tutti in auto, la carovana farà ritorno a Cortona attraverso la storica salita Camucia – Cortona. Arrivati a destinazione sarà la volta di un pranzo diffuso nei ristoranti del centro storico, un modo per far conoscere ed apprezzare il cuore della città. Seguirà una visita al Maec. Cortona poi saluterà tutti i piloti con la premiazione che si terrà nella bellissima sala del consiglio comunale.

Ga.P.