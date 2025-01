Rubate due bici da corsa all'ex corridore Francioni

Empoli, 18 gennaio 2025 - Brutto risveglio per l’ex corridore professionista empolese Wilmo Francioni. Dal garage della sua abitazione di Empoli, sono state rubate due bici, che per Wilmo erano due ricordi della sua carriera. Si tratta di una bici da corsa “Simonetti” colore bianco, e di una vecchia bici da corsa “Torpado” color carta da zucchero, con il manubrio non da corsa.

Lo ha reso noto la figlia dei coniugi Francioni, Viola che invita chi dovesse vedere le due bici in giro ad avvertire la famiglia, anche perché sembra che una delle bici sia stata vista nella zona dove si trova la pasticceria La Perla. Wilmo Francioni, classe 1948, in carriera è stato professionista dal 1970 al 1978, disputando otto Giri d’Italia ed ottenendo 13 vittorie. Tra i suoi successi 4 tappe al Giro, due volte il Trofeo Matteotti, quello di Laigueglia e la Coppa Sabatini a Peccioli.

An.Mann.