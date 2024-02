Rotatoria e doppio tunnel. Lavori con l’incubo traffico

L’appello lanciato nei giorni scorsi dall’assessore Casi è alla pazienza. Cambia infatti il traffico con la chiusura temporanea di alcune direttrici urbane e tangenziali. Vanno avanti a ritmo serrato i lavori alla rotatoria di viale dei Carabinieri. Ecco perché la prossima settimana ci sarà da fare attenzione alle modifiche alla circolazione. Gli addetti delle ditte incaricate dal Comune di Arezzo stanno procedendo con i lavori di asfaltatura e di posa in opera del guard-rail nell’area della rotatoria di viale dei Carabinieri.

Come conseguenza, la prossima settimana sono previste alcune modifiche alla circolazione. In particolare, martedì 13, ed eventualmente anche mercoledì 14 febbraio, verrà chiusa l’uscita della tangenziale urbana per chi proviene dalla zona dell’ospedale e le direttrici della rotatoria verso il centro e verso l’autostrada.

Giovedì 15 invece, eventualmente anche venerdì 16 febbraio se i lavori non fossero conclusi in una sola giornata, la chiusura interesserà la circonferenza della rotatoria. Disagi quindi sia per chi proviene dal centro che per chi è diretto verso via Fiorentina. L’intento degli addetti ai lavori, è quello di esaurire i lavori nel primo giorno indicato, altrimenti il traffico verrà comunque ripristinato a fine giornata fino al mattino successivo. Dopo di che, l’intervento sarà sostanzialmente terminato e non vi saranno ulteriori disagi.

"Le motivazioni di questa temporanea modifica – specifica l’assessore Alessandro Casi – sono legate all’asfaltatura dell’infrastruttura stradale in via di completamento. Si tratta di una novità importante, che fa il paio con il peraltro vicino lavoro al sottopasso di via Baldaccio: l’amministrazione comunale è in procinto di mettere a segno una doppietta che porterà beneficio al sistema viario cittadino. Nel corso dei lavori l’appello che faccio è alla pazienza, specialmente in alcuni giorni: si susseguiranno infatti step lavorativi che implicheranno le chiusure di alcuni tratti in entrata e uscita dalla rotatoria, comunque di breve durata e mai contemporanee".

La giornata più critica, parliamo di metà febbraio, dovrebbe essere quella in cui chi proviene dalla tangenziale urbana, nello specifico dalla zona dell’ospedale, non potrà svoltare a destra arrivato all’altezza dello svincolo per la rotatoria e il raccordo.

Ma i cantieri non si esauriscono con la rotatoria di via dei Carabinieri. Altre variazioni a sosta e circolazione sono previste in città da domani in via Petrarca e via Veneto con lavori ai marciapiedi.