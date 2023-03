Rosa bacia anche il Mengo Ecco la star di Sanremo

di Angela Baldi

Rivelazione all’ultimo festival di Sanremo, autore del bacio più discusso della stagione, quello dato a Fedez davanti alla platea dell’Ariston: c’è Rosa Chemical mercoledì 5 luglio al Mengo Music Fest.

Dopo l’annuncio dei due nomi di spicco del 7 luglio, Baustelle e Coma_Cose, fuori ieri il primo nome di una delle serate a ingresso gratuito del festival. Sul palco del Prato salirà l’artista che ha partecipato a Sanremo con il brano "Made in Italy" e che ha appena annunciato il suo tour estivo, con cui accenderà i palchi dei principali festival italiani. Tra questi c’è anche quello aretino del Mengo. Con i suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri, con un linguaggio dissacrante, Rosa Chemical con "Made in Italy" ha collezionato oltre 18 milioni di stream. Il brano è certificato disco d’oro, e ha debuttato all’ottavo posto nella Top Songs Debut Global di Spotify della settimana di uscita, ed è tutt’ora nella Top 15 della classifica Fimi quella dei singoli più venduti e dei brani più trasmessi in radio, oltre che ventesimo della Top50 Italy di Spotify. È stato proprio durante l’esibizione di Made in Italy davanti alla platea dell’Ariston che l’artista ha stampato un bacio sulla bocca di Fedez davanti a milioni di italiani ma anche alla conduttrice nonché moglie Chiara Ferragni. Facendo per settimane parlare del gesto e venendo accusato di aver scatenato anche una crisi tra la coppia più famosa dei social.

D’altronde "Made in Italy" è un brano di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di Rosa Chemical che prima del Festival era stato attaccato anche alla Camera della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che aveva accusato Sanremo di trasformarsi "nell’appuntamento più gender fluid di sempre".

Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore Rosa Chemical invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli. L’artista di Polka e Non è normale, è pronto ad incontrare i propri fan nel corso del suo primo tour nei club e estivo, che farà tappa anche ad Arezzo.

Dopo Baustelle, Coma_Cose e Rosa Chemical, a breve il Mengo snocciolerà il resto del cast che dal 4 al 9 luglio animerà il Prato proponendo come sempre uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo italiano. Il tutto a ingresso gratuito ad eccezione della serata del 7 luglio per cui sono già aperte le prevendite.