Rogo nell’agriturismo "Aiutateci a ricostruirlo" Raccolti già 13mila euro

di Laura Lucente

Aiutateci a salvare Novole. La famiglia Sansone proprietaria dello splendido convento cinquecentesco che si trova immerso nella campagna cortonese, lanciano un crowdfunding per riportare a nuova vita la struttura distrutta da un incendio. Era il giorno di Pasquetta quando la principale proprietà dell’ex convento, abitata dal capo famiglia Lucio è andata a fuoco, fortunatamente non causando vittime.

Una spina è andata a fuoco provocando le fiamme che hanno intaccato le travi portanti facendo crollare il tetto. In pochi istanti Lucio e la famiglia hanno visto andare in fumo anni di sacrifici. Per questo i figli, in particolare Rosa e Laura, hanno deciso di lanciare una campagna pubblica di raccolta fondi.

"La casa, oltre ad avere una valenza storica, era abitata da nostro padre, sua moglie Claudia e nostra sorella Anita – racconta la figlia Rosa Sansone - e la sua scomparsa ha significato una perdita di tutti i loro effetti personali e soprattutto molti ricordi, diventati cenere in meno di 15 minuti. L’incendio ha conseguenze devastanti per la piccola impresa di nostro padre, che rischia il fallimento".

Cortona è stato il porto tranquillo della famiglia fin dagli anni ’70. "Fu mia nonna che acquisto l’ex convento, un nucleo di case risalenti al 1450: una cappella, un convento e un casolare, facendone la nostra casa vacanze", racconta ancora Rosa. "Cominciò una lenta ristrutturazione. Mia nonna promosse anche in quei primi anni soggiorni per bambini con disabilità in collaborazione con il Comune di Cortona, facendo attività di impronta montessoriana. Novole è stato fin dal principio un luogo molto legato alla sua comunità di appartenenza. Poi arrivò la scelta di vita di mio padre di trasferirsi in maniera stabile qui, dove anche noi siamo nati".

Erano i primi anni ’80 quando oltre ad andarci a vivere Lucio aprì le porte della sua casa trasformandola in un agriturismo. "Ha lavorato sodo per mantenere le case funzionali ed autentiche. Ha aperto uno dei primi agriturismi della zona e ha offerto, sin da subito, accoglienza ad ospiti provenienti da tanti paesi stranieri".

In questi anni sono davvero tanti i visitatori passati per Novole provenienti da ogni parte del mondo. A premiare la struttura oltre alla posizione invidiabile i servizi offerti tra cui anche una piccola fattoria biologica, con animali, orti terrazzati ed un grande oliveto. Un ambiente ideale per avere un approccio autentico e genuino con il paesaggio, il cibo e la cultura italiana.

Il crowdfunding lanciato attraverso la piattaforma gofundme è pari a 50 mila euro.

"Per fortuna parte dell’agriturismo quest’estate si può ancora affittare (la chiesa, gli archi e la casa colonica), ma le perdite economiche sono ingenti. Ci appelliamo a tutti coloro che vogliano aiutare nella ricostruzione di Novole attraverso sforzi collettivi. I costi del danno sono sui 100 mila euro. Con il crowdfunding aspireremmo a ricoprire le spese almeno per la ricostruzione del tetto"

All’appello di aiuto, in pochi giorni hanno già risposto oltre un centinaio di persone raggiungendo quasi 13 mila euro.

"Nonostante non lo avessimo pubblicizzato ancora in maniera capillare, i primi aiuti insieme a tutti i messaggi di supporto ricevuti, arrivati da amici e clienti storici di Novole ci stanno riempiendo il cuore e fanno davvero la differenza".